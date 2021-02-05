　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

避談「最大的競爭者」　陸外交部「合作共贏」回應拜登

▲美國總統拜登4日在國務院發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）首度發表上任後的外交政策，點名大陸是「最大的競爭者」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（5）日表示，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，「中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在疫情、氣候變化等全球性挑戰前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了，而是更多、更廣了。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

拜登在首份外交政策演說上指出，美國已經準備和中國合作，前提是要符合美國的利益，「美國會直接應對最大競爭對手中國帶來的繁榮、安全及民主價值威脅，並對抗中國濫用經濟、損害知識產權及全球治理等問題。」

對此，汪文彬沒有直面回應拜登的「負面」說詞，他僅強調，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益，「希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。」

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

▲中美緊張關係在拜登政府上任後趨於緩和。（圖／CFP）

汪文彬指出，和平發展、合作共贏是當今時代潮流和各國共同心願，中國一直是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國的發展是世界和平力量的增長，中方將積極發展同各國的友好合作關係，推動構建新型國際關係，構建人類命運共同體，「中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負特殊重要責任。」

汪文斌表示，與其他任何國家間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，「中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了，而是更多、更廣了。」
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／高志鵬假釋出獄了！「服刑756天」返家過年
霸凌鳳山少女！高雄屁孩PO「黑白影片」10字曝心情
快訊／檢舉狂魔「蘇大媽」要被關了　最慘下場曝
雞排妹霸場40分背後原因曝　翁立友遭轟「5大敗筆」
離婚9個月產子被控外遇　她辯「自己拿針筒灌進去的」贏了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港確診男害怕打針逃院3日　法院重判半年：非常自私

中國男人2千多年前就愛美白！「牛脂+鐘乳石」化妝品出土

兼5份差不夠！女大生下海養全家　「啃女」媽無所謂：有錢就好

避談「最大的競爭者」　陸外交部「合作共贏」回應拜登

蓋亞那終止「台灣辦公室」　北京大讚：及時糾正錯誤

近5年在加拿大大學畢業港生　可申請3年工作簽證

CGTN在英國被下架　汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

中國短影音公司快手香港上市　股價爆升1.7倍

黎智英乘「鐵甲威龍」囚車應訊　24名被告涉六四非法集結同日出庭

再降價！陸下調核酸混檢費用　最低「一次只要65元」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

港確診男害怕打針逃院3日　法院重判半年：非常自私

中國男人2千多年前就愛美白！「牛脂+鐘乳石」化妝品出土

兼5份差不夠！女大生下海養全家　「啃女」媽無所謂：有錢就好

避談「最大的競爭者」　陸外交部「合作共贏」回應拜登

蓋亞那終止「台灣辦公室」　北京大讚：及時糾正錯誤

近5年在加拿大大學畢業港生　可申請3年工作簽證

CGTN在英國被下架　汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

中國短影音公司快手香港上市　股價爆升1.7倍

黎智英乘「鐵甲威龍」囚車應訊　24名被告涉六四非法集結同日出庭

再降價！陸下調核酸混檢費用　最低「一次只要65元」

喵躺冰箱「頭掛一邊」睡到併軌　奴才無奈：最後淨土失守了

TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路

共機再派運8擾我西南空域　空軍防空飛彈追監

鼠年封關台股收15,802點　證交所：歷史最高也是歷年第四次收在萬點

《女神降臨》都播完了緊急正名！「書峻」黃仁燁中文其實叫錯

日盛金加拿大華人股東遭疑涉陸資　銀行局：目前無具體事證

李現驚喜客串《熱愛的》姊妹作！霸氣承諾胡一天：養你一輩子

嫉妒她成績太好！3女學生「同班同學蛋糕內下毒」　釀1死1腎衰竭

快訊／高志鵬假釋出獄了！「服刑756天」返家過年

台南人盛傳三井OUTLET年底開　新案搶開賣一波

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

女大生遭擄殺挖眼掏肚亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽

最騷男寵同志皇帝愛到癡狂！

出差2個月　嬌妻竟飄出「怪味」

4歲女童走失　見警哭喊：我繼幾回家

手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死

幫兒子辦喜事　媽領出積蓄下場慘

BBC控新疆拘留營女遭輪流性侵！環時發文怒轟

164萬換2條鯉魚　新郎倌怒嗆不結婚了

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

返鄉被隔離7天！期滿竟被通知免隔離

美「一個中國」表態 央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

員工尾牙中頭獎：清空購物車！得知里面有套房公司反悔

更多熱門

相關新聞

蓋亞那終止台灣辦公室　北京回應

蓋亞那終止台灣辦公室　北京回應

蓋亞那合作共和國在台灣宣布，與其合作設立「台灣辦公室」後，在不到24小時內由蓋亞那決定終止，聲稱將繼續遵守「一中政策」。對此，大陸外交部發言人汪文斌5日下午表示，「蓋方及時糾正錯誤，有利於雙邊關係大局」，國台辦也隨後表態稱，民進黨渲染外交突破，只會自取其辱，以失敗收場。

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

拜登外交政策　推翻川普3大決定

拜登外交政策　推翻川普3大決定

美韓「軍費分攤」拜登就職後首協商！

美韓「軍費分攤」拜登就職後首協商！

拜登宣布美不再支持沙國在葉門軍事行動

拜登宣布美不再支持沙國在葉門軍事行動

關鍵字：

陸外交部拜登外交中美競爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面