避談「最大的競爭者」　陸外交部「合作共贏」回應拜登

▲美國總統拜登發表上任以來的首次外交政策演說。(圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）首度發表上任後的外交政策，點名大陸是「最大的競爭者」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（5）日表示，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，「中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在疫情、氣候變化等全球性挑戰前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了，而是更多、更廣了。」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

拜登在首份外交政策演說上指出，美國已經準備和中國合作，前提是要符合美國的利益，「美國會直接應對最大競爭對手中國帶來的繁榮、安全及民主價值威脅，並對抗中國濫用經濟、損害知識產權及全球治理等問題。」

對此，汪文彬沒有直面回應拜登的「負面」說詞，他僅強調，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益，「希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。」

▲中美緊張關係在拜登政府上任後趨於緩和。（圖／CFP）

汪文彬指出，和平發展、合作共贏是當今時代潮流和各國共同心願，中國一直是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國的發展是世界和平力量的增長，中方將積極發展同各國的友好合作關係，推動構建新型國際關係，構建人類命運共同體，「中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面擁有廣泛共同利益、肩負特殊重要責任。」

汪文斌表示，與其他任何國家間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，「中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少了，而是更多、更廣了。」

