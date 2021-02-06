批BBC報導不實！汪文斌曝「中方立場」：歡迎到新疆走一走、看一看

▲新疆。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

英國廣播公司（BBC）近日指控新疆再教育營內的女性遭輪姦的報導，引發各國高度關注，但卻讓中方非常不滿，砲轟拿證據出來說話。對此，中國外交部發言人汪文斌昨（5）日強調，歡迎「客觀公正」的外國人到新疆去走一走、看一看，實地了解真實情況。

汪文斌在記者會上表示，近年來已經有100多個國家的1,200多名人士參訪了新疆，實地了解到新疆經濟發展、民族和諧、各族人民合法權益得到有效維護的事實，且就在前不久，20個阿拉伯國家的駐華使節和阿盟駐華代表赴新疆參訪，並進行了坦誠交流。

「新疆是開放的，所做的事情光明磊落，沒有什麼不能看的。」但汪文斌強調，如果有人試圖打著「人權」旗號，鼓吹到新疆搞有罪推定式的「調查」，對此是不歡迎和不接受的，這就是中方立場。

他還提到，在一些人看來，似乎只要是BBC播的就是真的、只要是發生在新疆的就一定是不好的，這完全是不分是非的偏見，與事實和真相背道而馳。

汪文斌還說，中方呼籲所有秉持客觀公正立場、恪守職業道德的媒體都能通過紙和筆、鏡頭和話筒講述新疆的事實真相，戳破涉疆問題的各種謊言謠言。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



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