BBC控新疆拘留營維族女遭輪流性侵！環時轟：違反新聞道德誰教的？

▲新疆。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

英國廣播公司（BBC）近日報導指控，中國新疆再教育營內的維吾爾族女性，遭到了集體輪流性侵和酷刑。消息一出，中國外交部發言人汪文斌立即舉證反駁，官媒《環球時報》隨後也發社論嗆說，BBC嚴重違反了新聞職業道德，「對內容的真實性不承擔任何責任，只讓故事符合西方受眾的口味和想像，這是哪家新聞學院交給BBC記者的？」

《環球時報》4日晚間發表「誰造謠誰舉證，請BBC拿出證據」為題的社論說，BBC聳動的報導讓所有熟悉新疆的學者感到「荒誕不經」，大規模輪流性侵在今日之中國根本沒有發生的空間，這樣的集體性膽量完全不可思議，此種罪惡長時間得以隱瞞的機率是零，行此惡者面臨重刑乃至極刑的不可承受風險，根本沒人會相信。

社論說，從新疆出境的人很多，對於層出不窮非常離奇的講述，有理由懷疑是境外反華勢力教唆那些人配合炮製的，現在西方輿論中已經形成惡毒抹黑新疆事務的「故事生產鏈」，並痛批BBC這種「反人類犯罪」的指控，怎能夠如此輕率地通過記錄口述、不加任何證實就發出去呢？

針對BBC驚人的指控，社論反問，什麼樣的證據，才能夠拿到輿論場上去證明這樣的事情沒有發生過呢？部分媒體以造謠的方式，去逼中國新疆政府出面闢謠，「這種做法極其惡毒」。

「BBC等西方媒體對新疆事務的報導在宏觀上就墮入虛假，它們的幾乎所有這類報導都是指控式的，立意在先，搜羅、編造聳動的素材往裡面填空。」社論提到，BBC等在新疆報導上，更像是對華輿論戰的堡壘，受控於西方情報機構。

社論說，中國是社會主義國家，哪有西方輿論精英說的那麼壞，並舉出中英兩國在新冠疫情期間踐行人道主義的不同表現，「那些BBC記者把中國描述成人間地獄，而英國和西方是人權的天堂，他們這樣寫報導難道不臉紅嗎？他們的常識性、感知能力跑到哪裡去了？」

最後強調，希望BBC等西媒裡那些炮製「新疆傳奇」的人走出道德自戀，也有勇氣走出他們與政客共同編織的對華輿論鐵幕，恢復新聞從業者​​最基本的求實與客觀。

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