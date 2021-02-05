CGTN在英國被下架　汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

▲CGTN為大陸央視總台旗下國際頻道。（圖／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

英國昨（4）日宣佈撤銷《中國環球電視網》（CGTN）的播出執照。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，英國通信管理局基於意識形態偏見，以政治理由對CGTN在英落地傳播進行打壓，將技術問題政治化，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流，「中方對此堅決反對。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌指出，CGTN作為一家國際化的專業媒體機構，在英落地傳播嚴格遵守英國法律法規，恪守新聞職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導，其專業性在國際上得到公認，「在英落地傳播10多年來，CGTN遵守職業操守，同英方開展了良好合作，其業務符合傳播規律，為增進中英兩國人民之間的瞭解和溝通、推進兩國人文交流發揮了積極作用。」

汪文彬強調，英國一方面標榜新聞自由，另一方面卻不顧事實，對CGTN在英落地傳播進行干擾，橫加阻撓，是赤裸裸的雙重標準和政治打壓，「中方敦促英方立即停止政治操弄，糾正錯誤，中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。」

英國通訊管理局（Ofcom）4日發出聲明，宣布吊銷《CGTN》的廣播執照，理由為執照持有者不負責實質編務工作，因此不是合法的廣播執照持有人，此舉違反了相關的法律規定。

聲明指出，英國也無法批准一家名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）提出的轉讓執照申請，「因為申請材料中缺少關鍵資訊，也因為CGTNC無資格持有執照，最終是由中共所控制。」