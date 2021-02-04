英媒稱「新疆拘留營疑虐婦女」　陸外交部罕見拿照片回擊

▲大陸外交部發言人汪文斌 。（圖／翻攝 陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

針對英國廣播公司（BBC）報導指出，中國新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營的婦女被虐待事件，美國國務院對相關消息表示「深感不安」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（4）日罕見拿出照片說明，並且強調「這些虛假信息的背後，常常能發現一些熟悉的名字，比如BBC。」

據大陸媒體《澎湃新聞》報導稱，汪文斌首先指出2020年7月17日，BBC《新聞之夜》欄目採訪一名叫早木熱·達吾提的維吾爾族女子。隨後，罕見拿出早木熱·達吾提的照片向在場記者展示，並且強調「這個人爆料各種所謂證詞，但事實是這個人編造了太多的謊言。」

「這個叫早木熱·達吾提的人已經成為反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具。」汪文斌說，早木熱·達吾提自稱曾被關押在再教育營，但事實上她從未在教培中心學習過。

汪文斌說，她自稱曾被強制絕育、摘除子宮，但事實上她於2013年3月在烏魯木齊市婦幼保健院婦產醫院生第三個孩子時，自己在分娩志願同意書上簽字，表示同意剖宮產、要結紮，隨後在醫院做了剖宮產和結紮手術，根本沒有被絕育，更沒有被摘除子宮。

汪文斌進一步表示，她聲稱其年邁的父親數次遭到新疆當局的拘押和調查，在不久前去世，死因不明。但事實上，她的父親一直同其子女正常生活，從未被調查或拘押，於2019年10月12日因心臟病去世，她的三哥和她的五哥都對這些情況進行澄清。

除了早木熱·達吾提，汪文斌提到鄭國恩，他是美國於1983年成立的極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」的成員，熱衷於炮製涉疆的謠言，誹謗中國，發表的有關報告和言論早已被事實證明是虛假信息。

汪文彬指出，鄭國恩報告捏造一個將違法生育者送入教培中心的所謂「墨玉名單」。但事實是，這個名單上的絕大多數人都是墨玉縣當地街道的居民，過著正常的生活。只有極個別受到宗教極端思想蠱惑、有輕微違法犯罪行為的人才依法接受職業技能教育培訓。

最後，汪文彬強調，「我想當大家瞭解到這些事實真相之後，當我們再聽到、看到BBC、鄭國恩關於涉疆的報道或者報告的時候，大家的腦海裡可能會畫一個大大的問號，這是不是又一個關於新疆的謊言呢？」