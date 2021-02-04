　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

英媒稱「新疆拘留營疑虐婦女」　陸外交部罕見拿照片回擊

▲▼大陸外交部發言人汪文斌 。（圖／翻攝 陸外交部網站）

▲大陸外交部發言人汪文斌 。（圖／翻攝 陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

針對英國廣播公司（BBC）報導指出，中國新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營的婦女被虐待事件，美國國務院對相關消息表示「深感不安」。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（4）日罕見拿出照片說明，並且強調「這些虛假信息的背後，常常能發現一些熟悉的名字，比如BBC。」

據大陸媒體《澎湃新聞》報導稱，汪文斌首先指出2020年7月17日，BBC《新聞之夜》欄目採訪一名叫早木熱·達吾提的維吾爾族女子。隨後，罕見拿出早木熱·達吾提的照片向在場記者展示，並且強調「這個人爆料各種所謂證詞，但事實是這個人編造了太多的謊言。」

「這個叫早木熱·達吾提的人已經成為反華勢力攻擊炒作新疆的演員和工具。」汪文斌說，早木熱·達吾提自稱曾被關押在再教育營，但事實上她從未在教培中心學習過。

汪文斌說，她自稱曾被強制絕育、摘除子宮，但事實上她於2013年3月在烏魯木齊市婦幼保健院婦產醫院生第三個孩子時，自己在分娩志願同意書上簽字，表示同意剖宮產、要結紮，隨後在醫院做了剖宮產和結紮手術，根本沒有被絕育，更沒有被摘除子宮。

汪文斌進一步表示，她聲稱其年邁的父親數次遭到新疆當局的拘押和調查，在不久前去世，死因不明。但事實上，她的父親一直同其子女正常生活，從未被調查或拘押，於2019年10月12日因心臟病去世，她的三哥和她的五哥都對這些情況進行澄清。

除了早木熱·達吾提，汪文斌提到鄭國恩，他是美國於1983年成立的極右翼組織「共產主義受害者紀念基金會」的成員，熱衷於炮製涉疆的謠言，誹謗中國，發表的有關報告和言論早已被事實證明是虛假信息。

汪文彬指出，鄭國恩報告捏造一個將違法生育者送入教培中心的所謂「墨玉名單」。但事實是，這個名單上的絕大多數人都是墨玉縣當地街道的居民，過著正常的生活。只有極個別受到宗教極端思想蠱惑、有輕微違法犯罪行為的人才依法接受職業技能教育培訓。

最後，汪文彬強調，「我想當大家瞭解到這些事實真相之後，當我們再聽到、看到BBC、鄭國恩關於涉疆的報道或者報告的時候，大家的腦海裡可能會畫一個大大的問號，這是不是又一個關於新疆的謊言呢？」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台蓋外交新突破！　國台辦回：改變不了台灣屬於中國

164萬聘金換2條鯉魚　新郎倌怒嗆：這婚我不結了！

英媒稱「新疆拘留營疑虐婦女」　陸外交部罕見拿照片回擊

老公偷吃美艷家教「激戰100多回」！電梯前濕吻…正宮悽慘下場曝

喝茶「抵抗」新冠病毒？　陸醫生冤喊：我被去頭掐尾

拜登上任首次「美軍艦穿越台海」　陸外交部：隨時應對威脅挑釁

「100萬粉網紅」遭微軟員工騷擾！約砲SOP曝光　搜證槓到底：慣犯

扔鞭炮進人孔蓋引發恐怖爆炸　2童瞬間被炸飛...家長目睹嚇壞！

香港民主黨創始人李柱銘　獲諾貝爾和平獎提名

在KTV被誤認是陪酒小姐！人妻越想越氣　下秒竟「翻身跳橋」溺死了

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台蓋外交新突破！　國台辦回：改變不了台灣屬於中國

164萬聘金換2條鯉魚　新郎倌怒嗆：這婚我不結了！

英媒稱「新疆拘留營疑虐婦女」　陸外交部罕見拿照片回擊

老公偷吃美艷家教「激戰100多回」！電梯前濕吻…正宮悽慘下場曝

喝茶「抵抗」新冠病毒？　陸醫生冤喊：我被去頭掐尾

拜登上任首次「美軍艦穿越台海」　陸外交部：隨時應對威脅挑釁

「100萬粉網紅」遭微軟員工騷擾！約砲SOP曝光　搜證槓到底：慣犯

扔鞭炮進人孔蓋引發恐怖爆炸　2童瞬間被炸飛...家長目睹嚇壞！

香港民主黨創始人李柱銘　獲諾貝爾和平獎提名

在KTV被誤認是陪酒小姐！人妻越想越氣　下秒竟「翻身跳橋」溺死了

封王列車急速前進　利物浦將迎戰曼城

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

陌生妹一見就喇！他超委屈羨煞網友

他遭女子摟抱+強吻　首發聲：想認識

殯儀館內迎亡妻！深情夫轉頭討錢交新女友

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

人人影視GG了！警方查盜版抓14人

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

女下班遇東北虎驚恐對望　影片瘋傳

員工尾牙中頭獎：清空購物車！得知里面有套房公司反悔

華為小公主被爆！霸凌中國貧困學生

女藝人「整容失敗」鼻尖發黑

清大男昏迷　聽王菲歌曲奇蹟清醒

更多熱門

相關新聞

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

外交部4日上午宣布與南美洲非邦交國「蓋亞那合作共和國」上個月簽署協議，在該國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），並於1月15日展開初期運作。對此，總統蔡英文表示，透過設立辦公室，台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，強化和中南美洲的經貿交流，並且積極擴大和民主盟友的合作關係。

蓋亞那設「台灣辦公室」聚焦經貿　力拼台商契機

蓋亞那設「台灣辦公室」聚焦經貿　力拼台商契機

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

國民黨國際部：蔡英文斷交7國破紀錄　外交要務實

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

快訊／外交突破！蓋亞那設台灣辦公室

關鍵字：

新疆拘留營婦女外交部BBC

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面