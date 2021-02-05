彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

▲彰化空品差天空一片灰黑色。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化環保局指出，今(5)日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，污染物容易累積，導致本縣PM2.5濃度偏高，請縣民外出做好自身健康防護，預估空品不良時間將會影響至2月10日，因空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請隨時留意空氣品質資訊。

彰化環保局已立即啟動緊急應變機制，通報轄內前20大公私場所自主檢核空污防制設備、通知營建工程區內增加出入口及周邊灑水頻率、通知廟宇配合環保祭祀作為，並派員稽查公私場所、至高露燃熱區加強取締露天燃燒、執行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。

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彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1,100 MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

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