　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

▲彰化空品差。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化空品差天空一片灰黑色。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化環保局指出，今(5)日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，污染物容易累積，導致本縣PM2.5濃度偏高，請縣民外出做好自身健康防護，預估空品不良時間將會影響至2月10日，因空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請隨時留意空氣品質資訊。

彰化環保局已立即啟動緊急應變機制，通報轄內前20大公私場所自主檢核空污防制設備、通知營建工程區內增加出入口及周邊灑水頻率、通知廟宇配合環保祭祀作為，並派員稽查公私場所、至高露燃熱區加強取締露天燃燒、執行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化空品差。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1,100 MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

Chloe香水下殺3.9折！超低價1675元　地表最迷人玫瑰香就是它

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
陪睡醫師慘遭醫院「公告免職」　下一步曝光　
基隆花蟹捕撈上岸「自帶身分證」　網掐指算：95歲了
選前之夜痛罵黃捷「非常可恥」　她舉3例：向下沉淪
爆喘昏迷…兒要插管救！她淚寫「顫抖17字求死」　醫轉身忍不住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

新北彩券「店貓」誘導進店　他看暗示加碼1張「刮中100萬元」嗨翻

以古代奧運「擲鐵餅」運動軌跡　打造線條颯爽的博物館

新鮮人月收4萬！該包多少給父母　網曝一關鍵：別給雙方壓力

彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

捐500瓶洗手水助抗疫！阿原肥皂：向所有醫護與志工致敬　

春節連假塞好塞滿！高公局曝「2地雷時段」：一路塞到半夜

65%民眾願意接種疫苗！陳時中揭數據變化：願意先打的人多了

霸凌鳳山少女！高雄屁孩PO「黑白影片」10字曝心情：累了

觀眾就愛看吵架互殺！PTT女神預言「真相無所謂了」：雞排妹更紅

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

新北彩券「店貓」誘導進店　他看暗示加碼1張「刮中100萬元」嗨翻

以古代奧運「擲鐵餅」運動軌跡　打造線條颯爽的博物館

新鮮人月收4萬！該包多少給父母　網曝一關鍵：別給雙方壓力

彰化大佛「臉都黑了」　天空灰茫茫...環保局：還要5天

捐500瓶洗手水助抗疫！阿原肥皂：向所有醫護與志工致敬　

春節連假塞好塞滿！高公局曝「2地雷時段」：一路塞到半夜

65%民眾願意接種疫苗！陳時中揭數據變化：願意先打的人多了

霸凌鳳山少女！高雄屁孩PO「黑白影片」10字曝心情：累了

觀眾就愛看吵架互殺！PTT女神預言「真相無所謂了」：雞排妹更紅

孝子陪看病翻車目睹母爆頭！　行車紀錄器曝過程「死因出爐」

有感紓困！經濟部：62處工業區承租戶「減租二成」延長至六月底

薛之謙告別式外「蹲地痛哭」　全程陪趙英俊抗癌…約定：不許忘了我

趙露思新戲開鏡「男一楊洋缺席」　網竟狠酸「降咖搭擋」

COVAX疫苗月底配送「還有1個月可整備」　最快施打時間點曝光

蓋亞那挑起兩岸論戰！　國台辦再發文：謀獨只會次次失敗

陪睡醫師二採陰恢復上班　慘遭醫院「公告免職」！下一步曝光　

比櫻花還上鏡！遊客擠爆狂拍「牆上大明星」　他笑：不是要賞櫻？

蘇大媽必關理由曝！法官刷一整排官司：都是她「嚴重漠視法令」

宋柏緯把妹全家出動！　四分衛阿山加持合奏吉他帥炸

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

快訊／部桃群聚又增1例本土病例！

沒買到高鐵票！他改1選項空位秒湧現

即／陪睡醫二採出爐　院方：他已提辭呈

T妹嗆雞排妹「不寬心」：當大家都癡漢？

普妹反攻成AV天后！達人揪關鍵錯誤

雞排妹被性騷是雙標？　呱吉舉1例網讚爆

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

Clubhouse波多野之亂　5000人塞爆癱瘓

部桃護理師心累返家！夫狂怨「很久沒行房」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

更多熱門

相關新聞

「水物聯網」抓到電鍍廠偷排強酸廢水

「水物聯網」抓到電鍍廠偷排強酸廢水

環保署今（3日）指出1日會同高雄市政府環境保護局拂曉出擊，透過水質即時監控設備，當場查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水，依水污染防治法規定，可處以停工及最高可裁罰新台幣2000萬元並追繳不法利得，且依土壤及地下水污染整治法規定要求業者清除水溝污染之底泥。

農曆年前戶外環境大消毒

農曆年前戶外環境大消毒

彰縣府鐵腕取締濫倒　環保局查50處

彰縣府鐵腕取締濫倒　環保局查50處

高市檢舉達人年削546萬！最強月收3萬6

高市檢舉達人年削546萬！最強月收3萬6

亂倒廢棄物賴不掉　台東「縮時攝影」全都錄

亂倒廢棄物賴不掉　台東「縮時攝影」全都錄

關鍵字：

環保局PM2.5空品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面