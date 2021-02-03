農曆年前戶外環境大消毒　環保局築起防線迎新春

▲台南市環保局針對市場、商圈、交通站場等205處戶外公共場域展開消毒，預計2月5日前完成消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年假南、北人潮聚集交流，台南市環保局1月19日起針對市場、商圈、交通站場等205處戶外公共場域展開消毒，預計2月5日前完成，年假後這場場址將再消毒一次外，還要進行開學前校園及公部門戶外等632處消毒，市長黃偉哲提醒民眾，別忘做好自身防疫，一起努力築起防線，安心迎新春。

市長黃偉哲表示，市政府對於疫情向來秉持「料敵從寬，防疫從嚴」的態度，已要求各局處提前規劃年節防疫措施，市民朋友如安排走春行程，務必配合中央與市政府的防疫規範。居家隔離或檢疫者，請確實做好自主管理，如違規將予嚴懲。

環保局表示，為做好年節前的環境消毒，預計動員化學防治隊337人次、砲霧台自動消毒車、一般消毒車115車次，將以濃度1000ppm濃度的漂白水進行大面積噴灑消毒外，在較小範圍處，則會由人力執行環境消毒。

新春出遊，「方便」是大事之一，環保局已篩選出使用率高的627座公廁，春節期間每日排妥10組人力，檢查公廁是否每日消毒2次以上，以免防疫出現縫隙。

環保局長謝世傑表示，2020年疫情發生以來，環保局設計了砲霧台自動消毒車，執行戶外大範圍消毒，人力、物力事半功倍。機器噴灑範圍大，司機都會特別注意周遭是否有民眾靠近，但也提醒大家，若看到砲霧台消毒車執勤時，盡量避開，以免身上沾染，也能讓消毒工作更為順利。

公部門進行戶外環境消毒，環保局也鼓勵民眾自行做居家或社區環境消毒，使用75%酒精或500ppm漂白水（將市售的5％濃度漂白水，以100cc加10公升清水的比例調配）擦拭各式開關、樓梯扶手、電話、桌椅、遊樂設施、玩具常接觸之處等。另外，用畢的口罩，一定要丟入垃圾桶內，不要隨意丟棄，以免增加疾病傳染風險及製造環境髒亂。

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