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高雄電鍍廠偷排強酸廢水被抓　全靠「水物聯網」最高罰2000萬

▲▼環保署查獲電鍍工廠深夜偷排。（圖／環保署提供）

▲以蛇行管抽脫脂槽廢水繞流排放。（圖／環保署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

環保署1日會同高雄市政府環境保護局拂曉出擊，透過水質即時監控設備，查獲高雄市岡山區電鍍工廠繞流排放未經處理之電鍍強酸廢水，依水污染防治法規定，可處以停工及最高可裁罰新台幣2000萬元並追繳不法利得，且依土壤及地下水污染整治法規定，要求業者清除水溝污染之底泥。

環保署表示，與農田水利署跨部會合作，去年12月於高雄市岡山區農田排水路布建水質感測器，經1個多月監測發現於假日凌晨pH值多次呈現異常，顯示有不肖業者非法排放廢水，且水溝底泥檢測重金屬含量高，環保署立即與高雄市政府環境保護局成立專案小組查緝，經溯源分析沿岸上游列管事業製程及廢水特性，鎖定可疑對象，立即裝設水質監控設備。

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▲▼環保署查獲電鍍工廠深夜偷排。（圖／環保署提供）

▲▼繞流廢水分樣檢測（上）、責令業者移除馬達管線（下）。

▲▼環保署查獲電鍍工廠深夜偷排。（圖／環保署提供）

環保署提到，因業者偷排時間非常短暫，且難以掌握具體事證，透過「水物聯網」分析，掌控不肖業者偷排廢水的頻率及時間。環保署環境督察總隊南區環境督察大隊1日凌晨於附近守候埋伏，發現水溝pH值下降，立即進行稽查蒐證，查獲業者以手動插頭控制沉水馬達，將原廢水以蛇行管抽送至廠後之水溝，現場立即採樣，並隨即責令業者將馬達及蛇行管拆除，後續將追究其不法利得。

▲▼環保署查獲電鍍工廠深夜偷排。（圖／環保署提供）

▲由繞流蛇型管採樣繞流廢水。

環保署表示，繞流排放未經妥善處理且含有害健康物質廢水，依水污染防治法第36條規定，最高可處5年以下有期徒刑，裁罰2000萬元，並依法勒令停工。環保署最後呼籲事業應妥善處理事業廢水，切勿以身試法，春節期間水物聯網仍持續監測。

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