5歲女家門口被射殺　警「怕制服沾血」不救...媽：開槍的就是警察

▲女童無辜慘死引發當地民眾抗議。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西5歲女童馬卡多(Ana Clara Machado)在自家門口玩娃娃時，突然被附近流彈擊中，後來在送醫途中身亡。媽媽心碎表示，女兒中彈時警察就在旁邊，卻因為不想「身上沾到血」選擇見死不救，而且懷疑開槍的人就是警察。

事件2日發生在里約熱內盧州Pendotiba，警方表示，當時他們正在和一群擁有武器的惡徒槍戰，犯罪份子朝警方開槍時流彈射中了女童，他們聽到女童家人與鄰居的尖叫聲後，立即上前給予幫助。

女童母親席爾瓦(Cristiane Gomes Silva)卻反駁警方說法，槍擊案發生時附近根本沒有任何犯罪份子也沒有槍戰，一名員警發現女兒還向同事抱怨，「你搞砸了」，她拼命大喊請求他們幫忙卻遭到拒絕。

席爾瓦表示，「我向他們喊著，『你們殺了我的女兒，拜託救救她』，女兒看起來十分痛苦，員警看了一下女兒就離開，因為他們不想制服沾到血」。

事件引發大批民眾抗議，警方特別對此展開調查，目前已逮捕涉案的相關員警，若是查明警察的確有失職行為，將會以故意殺人罪進行起訴。

Velório da menina Ana Clara Machado, de 5 anos, morta na porta de casa em quanto brincava, tem protesto e pedidos de paz.



“Nossas crianças não são bandidos” pic.twitter.com/yr3PI2LKJT — Eu Sou de Niterói (@SoudeNiteroi1) February 3, 2021

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