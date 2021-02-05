警出招脫外衣「感受我的溫度」　鬱女坐4樓外牆雨遮...秒獲救

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區1名18歲王姓女子長期罹患憂鬱症，日前忘了吃藥，情緒焦慮不安，加上家人都不在家，突然萌生輕生念頭，獨自坐在4樓陽台上作勢跳樓，警方獲報前往，王女看到警察靠近，突然歇斯底里大叫不要過來，女警王育琪機智換下警服穿便服，佯稱隔壁鄰居安撫「妳可以嘗試握著我的手嗎？感受我的溫度、不要衝動做出傻事」，最後順利將女子抱進家裡。

▲清水1名女子獨坐4樓有意輕生，機智女警「可以握我的手嗎」解危。（圖／民眾提供）

清水所警員王育琪、鄭安期、黃文麒日前獲報，有人作勢要跳樓輕生後立即趕赴現場，王女見到制服員警靠近，突然歇斯底里大叫不要過來，情緒非常激動，女警王育琪唯恐王女發生意外，遂急中生智換掉警察制服，穿著便服偽裝隔壁鄰居靠近，以鬆懈王女的戒心。

女警婉言相勸的說「妳可以嘗試握著我的手嗎？感受我的溫度、不要衝動做出傻事」，王女果真伸出手來，另2名警員鄭安期與黃文麒見機不可失，合力將王女拖進陽台內，順利結束這場驚魂劇。

王女事後向警方表示，她長期受憂鬱症折磨，當天早上忘記吃藥，家人也都不在家，一時情緒鬱悶不堪，才有了輕生念頭，經員警耐心勸說下，王女向警方承諾不會再做出這種會讓家人擔心的傻事，家屬對於警方的「即刻救援」表達萬分感激，萬一發生意外，這個年真不知道該怎麼度過。

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