超音波照出現死去爺爺笑臉　旁邊有長髮黑影...孕婦嚇壞：是我媽

Pregnant mum stunned as 'image of late grandad' shows up on baby scan as he's 'watching over her' https://t.co/q59jVu5Afj — Toby Jacks (@mmarkjm) February 3, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名26歲女子近來作產檢時，意外在超音波照上面看到去世爺爺的笑臉，由於爺爺生前和她關係十分親暱，認為是爺爺在用另外一種方式告訴她，會一直守護著她與孩子。

英國《太陽報》報導，居住在艾爾郡(Ayrshire)基爾溫寧市(Kilwinning)的女子傑米(Jamie-Lee Lickrish)，近來在雙胞胎的超音波照中看到熟悉面孔。超音波照中有一個類似男人的臉孔，看起來神似2年前去世的75歲爺爺布朗(Thomas Brown)。

傑米表示，她第一眼看到時覺得很可怕，感覺好像已去世的爺爺正在看著她，「我距離他的墓地只有10分鐘路程，我曾經向他祈禱，如果他還在給我一個暗示，我很希望那真的是他，但一方面又覺得好恐怖」。

照片中除了爺爺的影子，旁邊還有一個疑似長髮女子的影子，也讓傑米覺得似曾相似，「我覺得長髮女很像我媽媽或是奶奶，媽媽在我很小的時候過世，一直都是爺爺和奶奶在照顧我」，下個月即將臨盆的她把照片上所看到的影像視為死去親友的祝福。

▼孕婦在超音波上看到死去爺爺與媽媽。（圖／示意圖／達志影像）

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