英國擬「每年加強接種疫苗」因應變種病毒　今秋推出第一劑

▲英國公衛官員表示，未來可能推出每年加強接種新冠疫苗的計畫，因應毒株變異。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

新冠變種病毒傳播力更強，甚至可能影響現有疫苗防護力，替防疫工作增添更多困難與變數。最新研究也指出，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗，對於南非變種防護力有限。英國公衛官員紛紛提議，未來可能推出每年定期加強接種疫苗的計畫，以因應毒株變異，且第一劑最快今年秋天就會問世。

綜合《鏡報》、《天空新聞》報導，英國政府在國內8大主要地區進行快篩，希望找出南非變種病例的所在地，檢驗人數大約8萬，目前發現147例。

衛生大臣阿爾加（Edward Argar）表示，如同民眾定期接種流感疫苗一樣，每年加強施打新冠疫苗「也不是毫無道理，「我們必須確保在比賽開始前先發制人，智取病毒」。他也向《倫敦廣播電台》（LBC）透露，自己對於秋天時推出第3劑疫苗一事抱持「謹慎信心」。

英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）呼籲民眾對牛津疫苗保持信心。他7日在BBC節目「安德魯．馬里秀（The Andrew Marr Show）上表示，未來很可能每年提供加強接種，疫苗種類則取決於當年最流行的毒株。

阿斯利康發言人6日表示，該機構已與牛津大學「開始針對這種變種病毒調整疫苗，將透過臨床試驗迅速推動（研發），如果需要的話，準備好在秋天配送。」 牛津疫苗首席研究員吉爾伯特（Sarah Gilbert）教授說，她的研究團隊將努力調整疫苗，使之能夠應對南非變種毒株，希望秋天就有所成果。

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