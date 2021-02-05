春節7天連假代檢廠不營業　愛車檢驗要提早

▲春節7天連假代檢廠不營業，屏東監理站提醒車主車輛檢驗要提早 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站及29家委託汽車代檢廠自2月10日至2月16日7天春節連續假期，停止受理車輛檢驗服務，17日起恢復車輛檢驗業務，監理站建議提早因應辦理車輛檢驗，連假期間開車出門旅遊較安心，同時提醒車主平日應做好車輛保養，出門前確認5油4輪3水，以確保行車平安。

屏東監理站表示，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後一個月內（出廠年份逾10年的營業大客車及罐槽體車於指定檢驗日期前一個月內）辦理定期檢驗，如車輛檢驗應到檢日最後一天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日（17日）辦理檢驗。

辦理車輛定期檢驗請攜帶行車執照（自用小型車及大型重型機車以外車輛需附牌照登記書）及有效期間30日以上之汽車強制險保險證，至各監理所站及代檢廠辦理驗車，確保您的行車安全。

該監理站提醒，為避免檢驗車潮，建議您多利用車輛代檢服務，相關資訊可於監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。另外春節期間聚會多特別提醒駕駛人，勿酒駕上路，春節出遊期間遇壅塞路段，切勿心浮氣躁小心行駛以確保行車安全。