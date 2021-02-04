東森幣幸運得主抽中「人生最大獎」　開心感謝東森購物幫圓夢

▲東森購物1月份推出「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，來自新北土城的林先生（中）、台北萬華的張先生（右）兩人幸運中獎，4日特別受邀到東森購物中和總部，由東森購物總經理彭鴻珷（左）親自頒獎恭喜。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

為回饋會員朋友，東森購物1月份推出「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，一口氣大方送出10支，吸引近2萬名會員下注拚手氣，總計投入高達910萬枚東森幣，10名幸運得主在2日晚間正式出爐，4日特別邀請住在新北土城的林先生、台北萬華的張先生代表授獎，由東森購物總經理彭鴻珷親自頒獎恭喜，兩人除了準備在年前換新手機，更開心直呼東森購物讓他們中了人生最大獎。

東森購物上個月首次推出「100枚東森幣抽休旅車」活動，創造話題並吸引廣大會員響應，1月份再推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，全通路任一筆1元起消費，就有機會以100枚東森幣帶走蘋果最新高階旗艦機，活動門檻低，且中獎名額多達10名，吸引不少人搶下注試試手氣，其中有會員一次投注超過18萬枚東森幣，「豪擲萬金」超霸氣。

▲東森購物推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，2日晚間8點由東森購物總經理彭鴻珷（右2）抽出10位幸運得主會員。（圖／東森購物提供）

幸運得主會員在2日晚間正式出爐，中獎名單包括：屏東縣內埔鄉陳○蓮、新北市中和區王○男、新北市新店區丘○怡、台中市西區萬○玲、嘉義市高○興、新北市土城區林○雄、台南市佳里區林○婷、台北市萬華區張○嘉、嘉義市劉○華、台中市東郭○露，除了遍及全台各地，年齡層橫跨29～68歲，且使用通路涵蓋電視購物、MOD、型錄、電話行銷及網路等。

▲兩位幸運得主開心直呼東森購物讓他們中了人生最大獎，也已經準備好再衝「東森玩很大★樂透過新年」抽100萬大獎的機會。（圖／東森購物提供）

其中，住在新北土城的林先生，本身是超過20年的東森購物忠誠會員，平常除了鎖定電視購物，也經常透過APP、型錄等，購買保健食品、民生用品或衣服，滿足生活中的各種需求，他認為東森購物推薦產品有品質，值得信賴，價錢也合理，因此購買後的退貨率很低；除了日常採購，他也懂得善用消費後回饋的東森幣，例如購物折抵、玩小額奪寶遊戲等，對於此次投注1700東森幣參加iPhone 12 Pro Max抽獎，第一次在東森購物抽中大獎，難掩興奮心情。

林先生說，他本身就知道東森幣有多種用途，剛好一月份有買商品，又經常在東森新聞雲看新聞蒐集東森幣，手邊累積了不少枚，所以下了17注參加活動試看看，沒想到就抽中手機，隔天有專人打電話來確認後，他開心的趕快跟老婆分享，雖然平常也會在其他地方參加活動抽中一些小獎，但抽到iPhone是這輩子最大的獎。

另一位29歲年輕得主張先生，原本打算要入手iPhone 12，後來從電視購物頻道看到抽獎活動後，決定下注賭個運氣試試看，抱著「有中就中，沒中就沒中」的心情，第一次把東森幣拿玩遊戲，總計花了1000枚東森幣、共10注參加抽獎，意想不到的是，東森購物真的幫他圓夢了。

張先生既意外又驚喜的說，「收到簡訊時，剛好人在外面，當時看了一眼，上面寫『恭喜張先生抽中iPhone 12』，原本以為是詐騙簡訊，後來打電話向東森客服查詢，自己也再確認抽獎當天影片，直到自己名字出現，覺得『應該真的中了』，隔天又接到東森客服的通知電話，才終於放心，自己真的是得主。」特別的是，張先生也是東森直消電商的實習店主，「聽到朋友介紹買東西又可以賺錢，於是想試一試，已經加入好幾個月了。」

彭鴻珷表示，為了提高消費感受與體驗，特別著重在東森幣應用，去年12月推出了休旅車抽獎活動，帶動業績成長30%，今年1月再趁勝追擊，推出東森幣抽iPhone 12 Pro Max，也推升業績近30%，尤其此次手機抽獎名額多達10位，增加中獎機會，吸引會員踴躍參與，超乎原本預期，會員對活動的關注度也增加近3成。

▲下載東森購物App註冊並登入成為會員，就能投注參與東森幣樂透活動。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物抽獎一波接一波，擦身iPhone 12也不要失望，現正推出「東森玩很大★樂透過新年」活動，2/1～2/21活動期間，下載東森購物App註冊/登入成為會員並依規定取得東森幣後，可於「打卡/遊戲」區使用東森幣進行遊戲，每次使用50枚東森幣即可投注乙次，投注次數不限，可「自行選號」或「系統選號」投注；或撥打東森購物客服專線0800-057-999，透過專人進行「系統選號」快速投注，2/10起一連12天，天天抽出100萬提貨券兌獎，最高有機會獲得1,200萬，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。