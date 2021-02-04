　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森幣幸運得主抽中「人生最大獎」　開心感謝東森購物幫圓夢

東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G幸運得主（圖／東森購物提供）

▲東森購物1月份推出「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，來自新北土城的林先生（中）、台北萬華的張先生（右）兩人幸運中獎，4日特別受邀到東森購物中和總部，由東森購物總經理彭鴻珷（左）親自頒獎恭喜。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

為回饋會員朋友，東森購物1月份推出「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，一口氣大方送出10支，吸引近2萬名會員下注拚手氣，總計投入高達910萬枚東森幣，10名幸運得主在2日晚間正式出爐，4日特別邀請住在新北土城的林先生、台北萬華的張先生代表授獎，由東森購物總經理彭鴻珷親自頒獎恭喜，兩人除了準備在年前換新手機，更開心直呼東森購物讓他們中了人生最大獎。

東森購物上個月首次推出「100枚東森幣抽休旅車」活動，創造話題並吸引廣大會員響應，1月份再推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，全通路任一筆1元起消費，就有機會以100枚東森幣帶走蘋果最新高階旗艦機，活動門檻低，且中獎名額多達10名，吸引不少人搶下注試試手氣，其中有會員一次投注超過18萬枚東森幣，「豪擲萬金」超霸氣。

東森購物抽iPhone 12 Pro Max 256G（圖／東森購物提供）

▲東森購物推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，2日晚間8點由東森購物總經理彭鴻珷（右2）抽出10位幸運得主會員。（圖／東森購物提供）

幸運得主會員在2日晚間正式出爐，中獎名單包括：屏東縣內埔鄉陳○蓮、新北市中和區王○男、新北市新店區丘○怡、台中市西區萬○玲、嘉義市高○興、新北市土城區林○雄、台南市佳里區林○婷、台北市萬華區張○嘉、嘉義市劉○華、台中市東郭○露，除了遍及全台各地，年齡層橫跨29～68歲，且使用通路涵蓋電視購物、MOD、型錄、電話行銷及網路等。

東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G幸運得主（圖／東森購物提供）

▲兩位幸運得主開心直呼東森購物讓他們中了人生最大獎，也已經準備好再衝「東森玩很大★樂透過新年」抽100萬大獎的機會。（圖／東森購物提供）

其中，住在新北土城的林先生，本身是超過20年的東森購物忠誠會員，平常除了鎖定電視購物，也經常透過APP、型錄等，購買保健食品、民生用品或衣服，滿足生活中的各種需求，他認為東森購物推薦產品有品質，值得信賴，價錢也合理，因此購買後的退貨率很低；除了日常採購，他也懂得善用消費後回饋的東森幣，例如購物折抵、玩小額奪寶遊戲等，對於此次投注1700東森幣參加iPhone 12 Pro Max抽獎，第一次在東森購物抽中大獎，難掩興奮心情。

林先生說，他本身就知道東森幣有多種用途，剛好一月份有買商品，又經常在東森新聞雲看新聞蒐集東森幣，手邊累積了不少枚，所以下了17注參加活動試看看，沒想到就抽中手機，隔天有專人打電話來確認後，他開心的趕快跟老婆分享，雖然平常也會在其他地方參加活動抽中一些小獎，但抽到iPhone是這輩子最大的獎。

另一位29歲年輕得主張先生，原本打算要入手iPhone 12，後來從電視購物頻道看到抽獎活動後，決定下注賭個運氣試試看，抱著「有中就中，沒中就沒中」的心情，第一次把東森幣拿玩遊戲，總計花了1000枚東森幣、共10注參加抽獎，意想不到的是，東森購物真的幫他圓夢了。

張先生既意外又驚喜的說，「收到簡訊時，剛好人在外面，當時看了一眼，上面寫『恭喜張先生抽中iPhone 12』，原本以為是詐騙簡訊，後來打電話向東森客服查詢，自己也再確認抽獎當天影片，直到自己名字出現，覺得『應該真的中了』，隔天又接到東森客服的通知電話，才終於放心，自己真的是得主。」特別的是，張先生也是東森直消電商的實習店主，「聽到朋友介紹買東西又可以賺錢，於是想試一試，已經加入好幾個月了。」

彭鴻珷表示，為了提高消費感受與體驗，特別著重在東森幣應用，去年12月推出了休旅車抽獎活動，帶動業績成長30%，今年1月再趁勝追擊，推出東森幣抽iPhone 12 Pro Max，也推升業績近30%，尤其此次手機抽獎名額多達10位，增加中獎機會，吸引會員踴躍參與，超乎原本預期，會員對活動的關注度也增加近3成。

▲▼東森幣樂透記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲下載東森購物App註冊並登入成為會員，就能投注參與東森幣樂透活動。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物抽獎一波接一波，擦身iPhone 12也不要失望，現正推出「東森玩很大★樂透過新年」活動，2/1～2/21活動期間，下載東森購物App註冊/登入成為會員並依規定取得東森幣後，可於「打卡/遊戲」區使用東森幣進行遊戲，每次使用50枚東森幣即可投注乙次，投注次數不限，可「自行選號」或「系統選號」投注；或撥打東森購物客服專線0800-057-999，透過專人進行「系統選號」快速投注，2/10起一連12天，天天抽出100萬提貨券兌獎，最高有機會獲得1,200萬，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台首波疫苗打入「猴子病毒」被醫打槍　一張圖看效能
中山大學獼猴「扮教授坐辦公桌」　照片笑翻網：工讀生快出來
7％配息沖昏頭！散戶瘋搶00882　正式掛牌「首日飆破7.2
雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習
被雞排妹控「壓胸部」！曾國城回應全文一次看
瑞士將歸還台灣「拉法葉艦案」74億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物送10支iPhone 12 Pro Max　幸運得主會員出爐

50枚東森幣拚手氣！東森購物春節天天送100萬　王令麟：比照台彩大樂透

東森購物業績爆發再破開台紀錄　王令麟：1月獲利翻倍漲、EPS達1.5元

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

張麗善年前力推雲林茂谷柑　王令麟再送東森幣太划算火速賣光6.7萬顆

東森購物前進迪化街live直播　黃珊珊首獻外景處女秀帶路辦年貨

東森幣幸運得主抽中「人生最大獎」　開心感謝東森購物幫圓夢

台中女麗購最後倒數！2/6前登錄發票抽黃金、轎車、鑽戒

首屆「台中女麗購」創商機　發票登錄金額破10億

最新！全台「特色超商」一次看　療癒寶可夢、史努比打棒球Q爆

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

東森購物前進迪化街live直播　黃珊珊首獻外景處女秀帶路辦年貨

東森幣幸運得主抽中「人生最大獎」　開心感謝東森購物幫圓夢

台中女麗購最後倒數！2/6前登錄發票抽黃金、轎車、鑽戒

首屆「台中女麗購」創商機　發票登錄金額破10億

最新！全台「特色超商」一次看　療癒寶可夢、史努比打棒球Q爆

山坡上的紅瓦白牆　西班牙雙層建築盡收海岸風光

Kitty、乳牛萌翻了！全聯明開賣兒童口罩　加碼大人款有7顏色選擇

迷彩控要收！萊潔「松石迷彩口罩」新亮相　2/6起3大通路陸續開賣

賣場又現搶貨潮？「超級食物年節禮盒」顧健康　主婦掃貨送禮寵愛親友

台菜王子扛「儂來餐廳」招牌！黃景龍海外推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

亞馬遜下一個總部外觀曝光　350米螺旋狀建築物種滿樹

東森購物前進迪化街live直播　黃珊珊首獻外景處女秀帶路辦年貨

1200萬買下郊區山頂廢棄屋　他動手翻新大改造⋯轉手就賣1.4倍！

東森幣幸運得主抽中「人生最大獎」　開心感謝東森購物幫圓夢

國銀大陸分行再傳踩雷　逾放金額增加1.1億

婆婆設局「兒子睡別人」　聯手女兒逼退媳婦…嗆：我們都不喜歡妳

不針對任何國家！中國「陸基中段反導攔截」技術試驗成功

下周油價估漲0.4元　經濟部：春節油價凍漲「加油嘸免驚！」

快訊／阿里山公路中埔隆興段樓房火警　波及千坪溫室瞬間「全面燃燒」

SM創辦人李秀滿爆「遭國稅局調查」　公司低調認了：等待結果中

消費熱門新聞

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

日系賣場夯品搶購　內行人：台灣早就買得到

頂好員工、顧客權益一次看！

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

年節夯伴手　桂格穀物禮盒送健康

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

萊潔「松石迷彩口罩」新亮相！

最新！全台「特色超商」一次看

全聯明開賣口罩大小、小孩款都有

頂好招牌卸了！全新家樂福超市2/4亮相

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

黃景龍推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

更多熱門

相關新聞

新聞雲App樂透，比照台彩開獎號碼，新春加碼12天連續開獎，天天頭獎百萬元提貨券！

基隆市政府39項春節便民措施

基隆市政府39項春節便民措施

春節施放爆竹煙火守規定　花蓮嚴格取締

春節施放爆竹煙火守規定　花蓮嚴格取締

安平古堡赤崁樓12大景點　春節加強交通疏導

安平古堡赤崁樓12大景點　春節加強交通疏導

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

農曆春節結婚　內政部：可於連假前3日「指定」登記日

關鍵字：

東森購物東森幣大樂透台彩大樂透春節過年2021開運

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面