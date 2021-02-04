基隆市政府39項春節便民措施　農曆春節防疫服務不打烊

▲基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

農曆年節將至，基隆市長林右昌表示，春節期間市府防疫服務不打烊，期能在農曆年節提供市民更優質、便利佳節生活，本府綜發處林昆鋒處長也提醒民眾，疫情期間出門應配戴口罩、勤洗手，避免疫情擴大感染，開心過好年，市府統整春節期間各項便民措施共有39項，民眾可在「基隆市政府全球資訊網」查詢。

在交通類方面，市府循同往年提供年貨公車，自2021年2月9日至2月11日（農曆12月28日～12月30日除夕），每日早上8點起至中午12點止，每個整點從公車總站發車，行駛路線由公車總站→二信循環站→孝二路→成功陸橋→成功市場→安樂路→果菜市場→安樂路→成功市場→仁五路仁愛市場→愛三路→二信循環站→公車總站，方便市民年節前採買。

路邊停車收費部分，春節期間從2021年2月11日（除夕）至2月14日（初三），共計4日，基隆市路邊停車格暫停收費。2021年2月10日（彈性放假）、2月15日（初四）、2月16日（初五），為維持基隆市觀光景點周邊假日停車秩序，並配合各商圈營運時間調整為部分收費。

垃圾收運部分，2月11除夕當天，自下午1時起基隆市巡迴清運垃圾，下午六時後，除定點垃圾車外全面停止收運垃圾，夜間7時至11時全市17處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。2月12日至2月14日（農曆初一到初三），全市停止收運垃圾；2月15日（初四）恢復正常收運垃圾、資源及廚餘回收工作，當天下午1時起加收一班垃圾車，請市民配合相關收運措施，以維美好市容。

衛生防疫部分，提供基隆市衛生局COVID-19相關諮詢專線：02-2427-6154 ，協助防疫旅館轉介、協助居家隔離／檢疫民眾就醫、自費篩檢轉介等服務。

各場館開閉館方面，基隆市暖暖運動中心春節照常開放；基隆市旅遊服務中心2月10日至2月16日上午9時至下午17時開放服務、東岸旅遊服務中心2月10日至2月16日上午11時至晚上19時開放服務；市立游泳池、市立體育場、市民體育活動中心、棒球場、網球場於2月10日至2月16日春節期間暫停開放，請民眾多加留意。



同時為服務市民，中低收入老人及身心障礙生活津貼／補助，將提前於2月5日撥入民眾帳戶；而市民及遊客最愛逛的愛四路夜市則是從2月6日凌晨零時起到2月21日24時止，全天營業共計16天，方便民眾消費購物。

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