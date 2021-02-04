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社會 社會焦點 保障人權

所長座位後偷放「加菜金」被抓包　工程行董A慘了

▲張榮興(左)曾任新竹縣警局局長、邱伯雄(右)。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲工程行老董對邱伯雄所長(右)行賄卻踢鐵板。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名營造工程公司老董為加速工程進行，竟在派出所所長辦公室的座位後放了一疊「加菜金」，沒想到所長不僅不買單還直接上報警局督察室，邱姓老董買通不成，還因此犯了行求賄賂罪，被判刑3月，緩刑2年，3萬元行賄金沒收。

據判決，新竹一間營造公司於2020年間承攬水利署2河局「六股溪福龍段治理工程」時，因旗下聯結車於其間違規行駛禁行路線，遭新湖分局後湖派出所攔檢，並加以告發開罰900元並扣點。

雖然只有900元罰單，但因聯結車司機扣點無法開車，加上營造公司未經核可施工恐面臨停工窘境，需經2河局批示核准施工才能復工，曾姓老董當天下午就到後湖派出所所長室，與邱姓所長協調恢復復工。

邱姓所長明確表示無法撤單，而曾姓老董明知申請復工公文仍在流程中，為求工程順利，竟把裝有3萬元現金的信封，放在邱姓所長座位後方，以求警察放行。沒想到此舉被邱姓所長發現，當場質問對方目的為何，曾男才表示這是給派出所的加菜金，但仍遭邱姓所長拒絕，並通報警局督察室。

曾姓老董對犯行坦承不諱。法官認為，曾男犯貪污治罪條例行求賄賂罪，但符合於偵查或審判中自白，減輕或免除其刑，且其行賄金額5萬以下，情節輕微，適用減刑規定，念其犯後坦承犯行，態度尚可，因此依行賄罪判刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，3萬行賄金沒收。

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