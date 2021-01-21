台東鯉魚山換新貌！規劃2年斥資3億4千萬　推動周邊8大工程

▲▼台東縣長饒慶鈴聽取簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為改善台東市鯉魚山前後及台東體育場周邊的交通瓶頸，提供民眾最優質遊憩休閒區域，台東縣長饒慶鈴上任後致力於改造鯉魚山周邊環境，歷經2年多的擘畫，動支3億4千萬元，其中3150萬元為縣政府自行負擔，推動8大改造建設計畫，在牛年來臨之際，讓鯉魚山現展現嶄新面貌。



饒慶鈴20日下午與市長張國洲、東海里長陳嬰、縣府建設處長許瑞貴及同仁，以徒步方式實地視察「台東之眼」計畫執行成果、「鯉魚山巷道新闢工程」及「台東公園聯外道路改善工程」等鯉魚山周邊建設工程，並聽取建設處許處長、土木科長劉大魁、城鄉環境工程科長陳承隆等人業務簡報，隨後也在即將完工的台東警分局新建辦公廳舍聽取鍾昇遠建築師的工程說明。





許瑞貴等向饒慶鈴工程簡報，自2019年起，「自然軸帶2期工程」、「自然軸帶3期工程」加上「南京排水長沙街下游工程」接續完成桂林北路大排水溝加蓋，全長700公尺改善步行環境、增設停車位及綠美化，並在與中華路口段增設1混合車道與1慢車道，改善桂林北路與中華路口交通壅塞問題；「台東之眼工程」打造體育場全區景觀，並縫合體育場、鐵花新聚落及台東大學間之破碎空間，令人眼睛為之一亮。

▲饒慶鈴與市長張國洲等以徒步方式實地視察執行成果。



「鯉魚山巷道開闢工程」讓長沙國宅及附近居民到體育場或市區不再繞路，提供新的便捷道路，並新建停車場1座，改善長沙國宅及馬偕醫院周邊停車問題；「台東公園聯外道路拓寬工程」除拓寬道路外並增設人行道，計畫日後繼續搭配其他建設工程，以活化改造煥然一新的台東公園。「台東縣警察局台東分局」新建工程即將於2月份完工，緊接著「台東機關車庫修繕工程」也即將開工，讓台東的歷史建築重現往日美好。



饒慶鈴在視察後對於工程進度表達滿意，並表示，鯉魚山位處台東市中心，周邊區似是民眾生活、休憩的中心。上任後致力於改造鯉魚山周邊環境，在13公頃廣的土地推動台東之眼（體育場館周邊環境的改善），是希望打開鯉魚山、體育場館附近整體環境，形成開放廣場，更便於縣民朋友使用。台東縣警局台東分局即將在2月份完工，希望能讓警察同仁有更安全、安心工作環境，能提升勤務能力，強化維護治安能力，未來將努力把建設融入生活，讓民眾的生活可以更加美好。

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