成大系統系造就船艦工程人才　為國艦國造奠基

▲成功大學系統系，除了培育南部造船工業所需船艦工程人才，也是我國重要的國防科技研究重鎮及相關科技人才的搖籃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學系統系全名是「系統及船舶機電工程學系」，是台灣第一個一般綜合型大學的造船系，除了培育南部造船工業所需船艦工程人才，也是我國重要的國防科技研究重鎮及相關科技人才的搖籃，近年來更在潛艦國造、國艦國造的相關國防科技發展中高度參與，可說是又酷又炫的科系。

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成大校長蘇慧貞2020年12月率領系統系12名教授及船艦設計實務課程16名學生，前往海軍營區校外教學，參訪船艦及設計單位，見證歷年來成大學生參與國艦國造的優良傳統與成績。師生親眼目睹軍艦、潛艇等難得一見的國軍設備，深刻感受己身所學在國防工業上的意義。

系統系成立於1970年，原名「造船工程學系」，1976年更名為「造船及船舶機械工程學系」，配合國家需要，培訓造船及船舶機械人才，促進我國造船及船舶機械工業發展。

2003年，為提升國內外學術競爭力，因應科技整合新趨勢，更名為「系統及船舶機電工程學系」。系統系表示，新的專業課程符合各領域的需求，並給予學生跨領域的訓練，促進各不同領域的整合，發揮整體效果。

成大設校以來，以培養台灣所需工程建設人才為使命，對於海島交通需求的船舶交通工具的教學研究歷史悠久。日治時期機械系即包括船舶等課程，戰後在省立工學院時代1947年的校務擴充計畫中，就有為加強國防優先、增設造船、航空等學系的建議，但時機尚未成熟，直到1968年受命以「中美基金會所撥增系專款」籌備造船系，1970年省立成功大學成立造船系，培育南部十大建設所需造船工程人才，是台灣一般綜合型大學第一個造船系，1990年再成立研究所，作育造船英才已半世紀。

成大造船系更名為系統系之後，近年配合國艦國造政策擴展相關課程，目前已開設「潛艇技術與文化導論」、「潛艇流體動力學」、「潛艇概念設計」、「船艦設計實務」、「水下載具設計」、「水下聲學」等課程，從入門到專業的潛艦、軍艦設計、水下載具選修課程。成大是台灣目前提供船艦、水下載具相關課程最全面、最完整的大學，即使是國外各大學頂多只有一兩門相關課程。

成大系統系培育的人才，多年來與海軍互動良好。成大曾代訓海軍官校正期班學生，近20年來也有不少海軍軍官來成大就讀系統系碩士班。海軍的船艦研發設計單位目前因應繁重的一系列造艦設計工作，擴增工程師人數，2020年非編制內的工程師裡頭，成大校友超過四分之一，系統系許多學生一畢業馬上獲得海軍或台船公司延攬，成為新世代船艦工程師的主力來源。

除了優良傳統和軟實力，成大系統系的設備也是國內首屈一指。拖航水槽實驗室長175公尺，水槽本體長約163公尺，寬8公尺，深4公尺，常用水深3.5公尺，是全台灣最大、最長的拖航水槽，也是全球大學目前可運作的拖航水槽中第三長。該水槽可為水面船艦、潛艇、水下載具進行單獨螺槳實驗、裸船阻力實驗、船模自推實驗、多色油墨實驗、跡流與流場測量、平面運動實驗等，涵蓋了大部份船模實驗項目，是目前國內最完整、最佳的船舶實驗測試場地。

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