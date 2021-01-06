北市男騎贓車「穿保全外套」偷捷運電纜　正牌保全識破報警

▲男子穿著保全外套行竊捷運電纜，遭正牌保全發現後報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市捷運施作工程，竟然有1名男子穿保全外套闖入工地，並企圖偷走140公斤的捷運纜線，正牌保全發現該男子穿著別家公司的保全外套，驚覺有異隨即通知警方，員警到場後當場將竊嫌制伏帶回，並發現他騎乘贓車犯案，事後也通知車主將機車領回。

警方調查，50歲的徐姓男子，因缺錢花用竟然穿著保全公司外套，4日凌晨2時許跑到中正區西藏路的一處捷運工地行竊，企圖將重達140公斤的捷運施工纜線偷走變賣，但卻被值班的保全員發現後報警。

▲徐姓男子缺錢花用，竟穿保全外套跑到工地企圖偷電纜被逮個正著。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現徐男正拖著電纜線，隨即上前將人逮捕，同時發現他騎乘的機車車主與徐男身分不同，車主被通知後才知道自己的機車遭竊，隨即前往派出所將車領回。

徐男坦承因為缺錢花用所以才會想來偷東西，警方初步估計，他所偷的捷運電纜市價約2萬至3萬元左右，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，捷運工地施工廠商所請來的保全，與當時徐姓男子所穿的保全外套根本不一樣，還好眼尖的保全發現徐男企圖喬裝行竊，緊急通知警方，並在第一時間人贓俱獲。

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