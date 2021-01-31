8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

▲站8樓外牆施工無防護，客戶嫌貴砍價。（圖／翻攝「爆怨公社」）



記者柯振中／綜合報導

工人的薪資看起來雖然可觀，卻也是用高危險的工作所換來。一名師傅日前接到工程，要在8樓高的外牆施工，但只有壓縮機上方能站，還沒有任何安全設備，竟然還被雇主嫌貴、殺價，離奇的事件讓人傻眼。

這名師傅在「爆怨公社」中貼文，他29日前往客戶家中處理案件，地點是在大樓的8樓，要站在外牆固定門窗，但牆外沒有地方能站，只能踩在壓縮機上方施工。沒想到，該名師傅評估以後，要額外收取500元的危險費，竟然被客戶嫌貴，讓他氣得不曉得該說什麼。

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對此，《東森新聞》實際訪問到這名師傅，他也還原當時的狀況。師傅說明，他在8樓高的外牆邊換了2片網子，還要安裝五金配件，做門框、鎖門窗，總共要收取4,000元，沒想到客戶竟然嫌貴，要求「算2,000就好」，離譜的殺價行為讓人傻眼，「你聽了你會氣死！」

▼師傅回想這件案例，仍然十分生氣。（圖／《東森新聞》）



師傅聽完客戶的要求，立刻大爆炸，前面的施工單位沒有做好，後面客戶找他來追加，但沒有任何防護措施，還被要求只收2,000元，「沒人要幫你做！只有我幫你做，你還在那邊嫌貴？」

師傅透露，以一般工程的行情來看，若要單腳跨坐在窗外，至少要加價1,000元，整個人到窗外的話，則至少要3,000到6,000元，若是建築結構限制，只能從屋頂垂降，價格就比較貴，約要多收8,000元到1萬2,000元。

而這次遇到這種客戶，「整路都在喊貴」，讓師傅真的不曉得該說什麼，只能感嘆「做工的人，命不值錢」。