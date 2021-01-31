　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

▲▼客戶砍價。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲站8樓外牆施工無防護，客戶嫌貴砍價。（圖／翻攝「爆怨公社」）

記者柯振中／綜合報導

工人的薪資看起來雖然可觀，卻也是用高危險的工作所換來。一名師傅日前接到工程，要在8樓高的外牆施工，但只有壓縮機上方能站，還沒有任何安全設備，竟然還被雇主嫌貴、殺價，離奇的事件讓人傻眼。

這名師傅在「爆怨公社」中貼文，他29日前往客戶家中處理案件，地點是在大樓的8樓，要站在外牆固定門窗，但牆外沒有地方能站，只能踩在壓縮機上方施工。沒想到，該名師傅評估以後，要額外收取500元的危險費，竟然被客戶嫌貴，讓他氣得不曉得該說什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，《東森新聞》實際訪問到這名師傅，他也還原當時的狀況。師傅說明，他在8樓高的外牆邊換了2片網子，還要安裝五金配件，做門框、鎖門窗，總共要收取4,000元，沒想到客戶竟然嫌貴，要求「算2,000就好」，離譜的殺價行為讓人傻眼，「你聽了你會氣死！」

▼師傅回想這件案例，仍然十分生氣。（圖／《東森新聞》）

▲▼師傅回想這件案例，仍然十分生氣。（圖／《東森新聞》）

師傅聽完客戶的要求，立刻大爆炸，前面的施工單位沒有做好，後面客戶找他來追加，但沒有任何防護措施，還被要求只收2,000元，「沒人要幫你做！只有我幫你做，你還在那邊嫌貴？」

師傅透露，以一般工程的行情來看，若要單腳跨坐在窗外，至少要加價1,000元，整個人到窗外的話，則至少要3,000到6,000元，若是建築結構限制，只能從屋頂垂降，價格就比較貴，約要多收8,000元到1萬2,000元。

而這次遇到這種客戶，「整路都在喊貴」，讓師傅真的不曉得該說什麼，只能感嘆「做工的人，命不值錢」。

ET快訊
新冠後還有致命疾病！死亡率達60%　恐釀大流行
男星甩肉37kg！「花美男臉蛋」帥到演藝圈好友傻眼
知名導演爆是性騷慣犯　前同事揭「20年間惡行」
「立百病毒」有超強抗藥性！75%超高致死率　宿主竟又是牠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

高鐵大學生優惠3/22起有變革　2狀況搭車要多帶「在學證明」正本

已婚主管曖昧匯1萬！網抓包夜景照「情侶去的」　OL嚇：有2小孩了

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

8樓施工0防護！工程師傅收危險費　客戶聽價格喊貴：算我一半就好

影／別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

潛入台大偷種菜被警告…民眾「15字誠實回應」網笑爆：有禮貌給過

木耳台語怎麼說？她念「某密」被笑發音不標準...正解曝：沒說錯

下周又有新一波冷空氣來襲　北部、東北部轉濕涼「高溫掉8°C」

屁妹發燒「IG自爆得新冠」　亂跑找人喝酒解毒！她通報1922鬧大了

頭髮、外衣褲都會沾病毒！進門必做「穿脫SOP自保」　洗手只排第三

高鐵大學生優惠3/22起有變革　2狀況搭車要多帶「在學證明」正本

已婚主管曖昧匯1萬！網抓包夜景照「情侶去的」　OL嚇：有2小孩了

立委就職周年羅智強啟動「割萊委」　明起罷免吳思瑤開跑

12生肖把握年末好運氣！龍、馬、雞並列「5星贏家」愛情財運雙收

塔壁22分、15籃板證明NBA榜眼身價　攻城獅踢館領航猿

戴資穎三站2亞1冠526萬獎金入袋　麟洋連三冠也有破700萬進帳

「甜版陳綺貞」信義商圈唱陳零九打造單曲　粉絲超嗨

一張公告「拒絕部桃」惹怒護理師：被標籤化！　桃園地院回應了

台南蜜棗外銷日本突破去年總銷量　黃偉哲：力推國人購買優質國產農產品

TGS邀前閃電郎教練用「PLANET9」做教學　小墨：線下約一場

米奇米妮啾咪串飾卡哇伊　情人節禮物不NG

小被被10年沒洗！碰水秒炸「屎色泥漿」　他一吸嗨了：再戰10年

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

曾去九份阿妹茶樓、大溪老街　案908詳細足跡曝光！

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

外送員1句話…驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

再建議公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期

聯新醫院發文2hrs急刪！6點聲明這裡可找到

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

案907無人協辦後事　陳時中：部桃支援

綜合大樓318人採檢結果出爐！

更多熱門

相關新聞

水電工站傾斜A字梯施工　畫面曝光

水電工站傾斜A字梯施工　畫面曝光

所謂「三百六十行，行行出狀元」， 每個職業不分高低貴賤，都有值得尊重的地方！有網友在網路上發文，圖片中可以看見一位水電工正在二樓進行作業，不過其施工的方式宛如施展特技一般相當極限，一不小心就會跌下樓，場面怵目驚心，引起其他網友一陣熱議。

「站8樓壓縮機施工」僅收500元！客戶2字回嗆

「站8樓壓縮機施工」僅收500元！客戶2字回嗆

台東鯉魚山換新貌　8大工程縫合周邊零碎空間

台東鯉魚山換新貌　8大工程縫合周邊零碎空間

施工遭貼字條　他驚：竟不是靠X

施工遭貼字條　他驚：竟不是靠X

家中裝潢被鄰居貼紙條　內容看哭2萬人

家中裝潢被鄰居貼紙條　內容看哭2萬人

關鍵字：

施工防護危險工程

讀者迴響

熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

男友沒工作「錢卻花不完」！網見亮點：幹嘛上班

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面