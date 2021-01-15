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烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

記者陳凱力／新竹報導

國道1號北上湖口服務區的小客車停靠區，傍晚發生小客車燃燒起火，新竹縣消防局接獲報案後派遣3車8人前往灌救。當時Youtuber達爾與友人也在現場，還拿起手機口述實況做起現場直播，沒想到火勢越燒越大，連達爾的車也被波及，不過所幸無人員受傷受困。

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／達爾提供）
▲Youtuber達爾與友人在現場為網友直播。（圖／達爾提供）

擁有5萬多訂閱數的Youtuber達爾與友人當時正在湖口休息站的停車區，眼看著一台小客車突然起火，越燃越烈，即使出動滅火器火勢也毫無控制之勢，達爾和友人當場拿出手機現場直播，8分鐘的燃燒畫面中，只看到一顆巨大火球將車輛完全吞噬，達爾一邊直播一邊口述現場情況，結果因為來不及移車，自己的車子也受到波及。

消防局在晚間接獲報案後立刻出動3車8人前往灌救，沒多久順利控制火勢，將火苗撲滅，只可惜燃燒的小客車只剩骨架，不過還好當時駕駛並未在車上，因此無人員傷亡，後續起火原因將繼續由火調科調查。

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防人員抵達後持續灌救約20分鐘後才將火勢順利撲滅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，本次起火的車輛為2010年出廠，當時郭姓車主將車輛停在格內後熄火，再前往洗手間，沒想到車輛就在期間突然起火，YT達爾與友人的車剛就停在旁邊，也遭受波及，達爾也嘆：「早知道就不去廁所了」。

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼郭姓車主熄火後短暫離開，沒想到車子竟起火。

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲湖口休息站轎車自燃成火球　YT直播遭殃：早知道不去廁所。（圖／達爾提供）

▲YT達爾友人的車剛好停在旁邊，也受到波及。（圖／達爾提供）

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