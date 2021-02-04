▲基隆市立田徑場拆除重建，林右昌盼如期完工開放使用。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

使用逾四十年的基隆市立田徑場，進行主建築拆除重建、停車場及周邊運動服務設施改善工程，3日由市長林右昌、體育署主秘葉丁鵬、副議長林沛祥與多位議員持鏟動土，預計2022年12月完工，林右昌感謝各界鼎力支持，希望如期如質完工，提供市民嶄新運動空間。

林右昌指出，這項案子範圍大，創全國之先，整合兩部會前瞻計畫，包括教育部的田徑場整改建計畫，及從交通部爭取立體停車場計畫，把它跟主看台結合在一起。體育場整改建外，旁邊又有新的立體停車場、風雨操場、兩個新的網球場，透過這樣整合，讓有限資源能做最大的發揮與效益。

▲基隆市立田徑場拆除重建。

林右昌表示，市立田徑場已使用42年是基隆市民共同記憶，不過年久失修，整體運動服務設施狀況不是很好，他感謝教育部體育署與交通部的支持，以及市議會議員們關心及對經費上協助支持。

林右昌說，他很高興任期內能先後完成市立體育館、田徑場整改建，及信義、仁愛、中興等多所校舍空間、停車場正進行施工中，希望工程如期如質完工，提供市民嶄新優質空間。

體育場表示，重建工程預定將打除現有環狀看台，規劃為開放式運動場域，並設置約3000席之看台區、多處室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場，提供市民更多元運動選擇。另外，為舒緩民眾停車需求量，將興建一座可容納200輛汽車及178輛機車之立體停車場，讓前來運動的市民及附近居民，有更完善的停車場所。

基隆市立田徑場是唯一大型競賽運動場所，每年使用人數超過30餘萬人次，市府向中央爭取前瞻計畫經費重建，分別向教育部體育署爭取1億6100萬及交通部公路總局爭取1億4013萬4000元整，本府自籌1億5766萬1000元，共計4億5879萬5000元，辦理田徑場拆除重建工程。

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