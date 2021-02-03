熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

▲色男趁人擠基隆廟口襲臀3次，正義閨蜜拍照蒐證逮送警。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

剛滿20歲的女大學生小倩（化名）2020年11月底與閨密一同到基隆廟口逛夜市，小玲因穿著熱褲，20多歲的蔡姓男子起淫慾，一路尾隨趁人潮擁擠襲小倩臀部3次，小倩同學見蔡男故意尾隨靠近有異，並拍下照片報警並移送地檢署偵辦。蔡男事後向2人道歉，並取得被害人原諒，基隆地檢署予以不起訴處份。

色慾薰心的蔡男襲臀3次遭移送，是因為機警的小玲閨密發現，蔡男一路都跟在小倩後方，便在小倩身邊用眼角餘光監視著蔡男。蔡男色慾薰心摸臀得手2次後，沒發現遭人盯上監視，在廟口某路口第3次襲臀時，被小倩閨密拍下照片，逮個正著並報警。蔡男當下矢口否認，原想逃離現場，但已被團團人潮圍住，無法脫身，被警方帶回偵訊。

檢警調查，剛滿20歲的小倩與閨密逛基隆廟口，兩人年輕貌美、身材曼妙引發蔡男色心，尤其看上小玲穿著極短熱褲，就假意逛街尾隨2人。當日晚間人潮較多，蔡男便趁隙襲臀，還食髓知味，一共偷摸3次。正當蔡男第3次要下手時，被小倩閨密拍照存證並報警，蔡男原想趁亂逃離現場，但被民眾團團圍住，當場就逮。

蔡男逮至警局時，坦承犯行，表示自己看到小倩穿熱褲，一時「凍未條」伸出鹹豬手摸了小倩3次，最後一次被小倩閨密拍照存證並報警逮捕，依違反性騷擾防治法將他移送地檢署法辦。基隆地檢署審理時，蔡男獲得被害人原諒後，檢察官近日予以不起訴處份。

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