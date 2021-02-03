　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲色男趁人擠基隆廟口襲臀3次，正義閨蜜拍照蒐證逮送警。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

剛滿20歲的女大學生小倩（化名）2020年11月底與閨密一同到基隆廟口逛夜市，小玲因穿著熱褲，20多歲的蔡姓男子起淫慾，一路尾隨趁人潮擁擠襲小倩臀部3次，小倩同學見蔡男故意尾隨靠近有異，並拍下照片報警並移送地檢署偵辦。蔡男事後向2人道歉，並取得被害人原諒，基隆地檢署予以不起訴處份。

色慾薰心的蔡男襲臀3次遭移送，是因為機警的小玲閨密發現，蔡男一路都跟在小倩後方，便在小倩身邊用眼角餘光監視著蔡男。蔡男色慾薰心摸臀得手2次後，沒發現遭人盯上監視，在廟口某路口第3次襲臀時，被小倩閨密拍下照片，逮個正著並報警。蔡男當下矢口否認，原想逃離現場，但已被團團人潮圍住，無法脫身，被警方帶回偵訊。

檢警調查，剛滿20歲的小倩與閨密逛基隆廟口，兩人年輕貌美、身材曼妙引發蔡男色心，尤其看上小玲穿著極短熱褲，就假意逛街尾隨2人。當日晚間人潮較多，蔡男便趁隙襲臀，還食髓知味，一共偷摸3次。正當蔡男第3次要下手時，被小倩閨密拍照存證並報警，蔡男原想趁亂逃離現場，但被民眾團團圍住，當場就逮。

蔡男逮至警局時，坦承犯行，表示自己看到小倩穿熱褲，一時「凍未條」伸出鹹豬手摸了小倩3次，最後一次被小倩閨密拍照存證並報警逮捕，依違反性騷擾防治法將他移送地檢署法辦。基隆地檢署審理時，蔡男獲得被害人原諒後，檢察官近日予以不起訴處份。

【更多新聞】

獨／保母「滾水剝皮」燙傷1歲嬰！媽崩潰腿軟還遭譏：被妳女兒打敗

獨／恐怖保母滾水淋身　女嬰住院每天痛20hrs...換藥要4大人抓住

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
美腿短裙女地鐵車廂拍「自摸片」　網一看崩潰
千億尪精子超少！ 美女醫懷孕早產反被婆家砸尿布：子宮爛
網美採草莓「老公腳踏草莓苗」照片曝光遭公審　本尊回應了
美女醫正式宣戰「前婆婆罵我的影片可多了」：終於可以公諸於世
台南3對情侶車禍慘死　高大成曝「頸椎斷裂」痛苦過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

獨／恐怖保母滾水淋身　托育傷童2年25起「先查詢保母裁罰紀錄」

北投里長父子檔詐領租金　「6年187萬全吐回」...不懂法律很後悔

獨／恐怖保母滾水淋身　媽怒：她對住院痛到睡不著的女兒大吼閉嘴

連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

年前載運特殊貨物！台中男開後方押車…遭「水泥、拖板」夾殺命危

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

台南6死車禍「提國賠會成？」　律師鐵口曝結局...扯出1關鍵人物

為了看診會員資格被取消　前主播槓上醫師娘互告結果出爐

獨／恐怖保母滾水淋身　托育傷童2年25起「先查詢保母裁罰紀錄」

北投里長父子檔詐領租金　「6年187萬全吐回」...不懂法律很後悔

獨／恐怖保母滾水淋身　媽怒：她對住院痛到睡不著的女兒大吼閉嘴

連鎖牛排館女員工如廁遭偷拍　店長手機翻出「拍腳影片」辯：檢查廁所

故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

熱褲女大生逛基隆廟口遭襲臀3次　閨蜜拍到色狼下手報警

年前載運特殊貨物！台中男開後方押車…遭「水泥、拖板」夾殺命危

疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

江啟臣聘趙少康當中評委　蔡正元讚大器：國民黨歷史留下重要一頁

最有錢／台股弱反彈？台積電支撐價510？學兩招避殺盤

SpaceX「星艦」又炸成一團火球！上升10000m後降落失敗

高雄早期商圈機能強　認真找！10年中古屋也有1字頭價

中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

印尼政府盼盡快讓移工輸台　勞長許銘春：會與指揮中心討論

美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

幼稚園女兒回家嗨比中指、3字問候　媽一聽「理由」驚呆

社會熱門新聞

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

16歲閨蜜竟共赴黃泉　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

馬3借無照男肇事6死　車主民事賠償躲不掉

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

13歲少女只給初吻　男大生竟奪走初夜

快訊／台中小客車被「水泥車、拖板車」夾爛…駕駛命危

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥IG連發2文

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

更多熱門

相關新聞

善心團體捐52台家電助弱勢　林右昌：感謝關懷送暖

善心團體捐52台家電助弱勢　林右昌：感謝關懷送暖

溫馨送暖挺過寒冬，臺雅國際慈善基金會捐助，基隆市政府社會處服務30戶家庭52個小家電，市長林右昌2日在社會處長吳挺鋒陪同，代表受贈並頒感謝狀，感謝基金會善心送暖。林右昌表示，今年冬天特別寒冷，市府社會處關懷弱勢家庭，結合財團法人臺雅國際慈善基金會資源，提供這些家庭所需的小家電。

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制

入境旅客通關規定修正　基隆關籲民眾注意

入境旅客通關規定修正　基隆關籲民眾注意

烹飪忘關火釀災　警協助疏導管制

烹飪忘關火釀災　警協助疏導管制

基隆百福國中3D馬拉松自造課程

基隆百福國中3D馬拉松自造課程

關鍵字：

基隆廟口襲臀

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面