獨／恐怖保母滾水淋身　托育傷童2年25起「先查詢保母裁罰紀錄」

▲基隆粗心保母燙傷原本活潑可愛的女嬰。（圖／民眾授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區黃姓保母照顧1歲3個月大女童，女童前胸、腳部遭滾燙熱水淋身，從下巴到胸、腹受到嚴重燙傷，媽媽悲痛表示，交給有照保母照顧，怎麼會變成這樣？衛生福利部社會及家庭署指出，全國居家托育人員傷童數據，經統計各地方政府裁罰公告案件數，2019年度共計14件，2020年度共計11件。兒福聯盟表示，有照保母代表通過考試，但保母是否細心、有愛心也很重要，家長可一併查詢保母過往裁罰紀錄，整體參考。

▲兒盟北區托育副主任吳珮芳提醒，家長在選擇保母時，最好透過政府相關平台，並查詢有無遭罰紀錄。（圖／記者郭世賢攝）

兒盟北區托育副主任吳珮芳表示，家長在找保母時，務必挑選領有政府核發「居家式托育服務登記證書」的保母（證書會掛在托育場所明顯處），政府在核發證書前，會先確認保母是否具專業資格（保母證照、托育（保母）人員專業訓練結業證書、幼保相關科系畢業證書等）、健康狀況是否無虞、是否有犯罪紀錄等，協助基本的資格把關。

吳指出，家長另可主動關心孩子的送托狀況，政府雖可協助家長確認保母的基本資格，但對考試無法檢驗的項目，例如：保母照顧孩子是否有愛心與耐心、托育理念與家長是否相似、教養態度及照顧行為是否適當，都要仰賴家長細心觀察與溝通了解。

吳建議，家長最好透過政府管道尋找保母，目前坊間有很多私人保母人力仲介網站，但這些平台的保母未必有向政府登記，建議家長透過社家署的「托育人員（保母）登記管理資訊網」或是縣市政府自行建置的地區性媒合網站，例如：「臺北市保母媒合平台」搜尋保母。（各地居家托育服務中心、衛生福利部社會及家庭署托育人員（保母）登記管理資訊網。另可至「衛福部社家署網站−主題專區−各縣市托嬰中心及托育人員違反兒少相關法規公告專區」查詢保母有無違規裁罰紀錄。

吳珮芳說，家長若萬不得已須將孩子24小時送托，建議可每日抽空去保母家探望孩子，除維繫親子關係也進一步確認孩子托育狀況，若狀況有異，即應變處理。

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