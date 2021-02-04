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基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸　撞倒後方女騎士被送辦

▲基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸 撞倒後方女機車騎士被送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸，撞倒後方女機車騎士被送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓男子3日晚上酒後竟開車返家，行經孝東路段警方設路檢攔測酒駕，見到警方在該路段設有路檢，竟直接在警察面前倒車逃逸。後方騎乘機車的黃男閃避不及，慘遭撞倒受傷。警方迅速圍捕，將酒駕的李男帶回偵辦，4日依涉犯公共危險、過失傷害等罪將李男移送法辦。

▲基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸 撞倒後方女機車騎士被送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方見狀立刻衝向前圍捕，攔下李男酒測，測得酒測值為0.49毫克。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所3日晚間10時許，在孝東路上設置路檢點執行臨檢酒駕勤務，沒想到，李男酒後開車行駛到路檢點前發現臨檢，ㄧ時不知如何，突然停止不動，緊接著向後倒車，並撞倒後方機車；警方見狀立刻衝向前圍捕，攔下李男酒測，測得酒測值為0.49毫克，已經涉犯公共危險罪，依法將他帶回偵辦。

李男酒駕倒車逃逸時，撞上後方黃姓機車騎士，騎士當場倒地受傷，受傷的騎士也當場表示，要對李男提出過失傷害告訴，警訊後，4日依涉犯公共危險、過失傷害等罪將李男移送法辦，酒駕真是得不償失。

▲基隆酒駕男遇臨檢！心虛竟倒車逃逸 撞倒後方女機車騎士被送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

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