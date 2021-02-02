善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

▲臺雅捐52台小家電度寒冬，林右昌：感謝關懷弱勢善心送暖。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

溫馨送暖挺過寒冬，臺雅國際慈善基金會捐助基隆市政府社會處服務的30家庭52台小家電，市長林右昌2日在社會處長吳挺鋒陪同，代表受贈並頒感謝狀，感謝基金會善心送暖。林右昌表示，今年冬天特別寒冷，市府社會處關懷弱勢家庭，結合臺雅國際慈善基金會資源，提供這些家庭所需的小家電。

社會處表示，家戶多有除濕機與電暖器小家電需求，更新或添購新式或環保家電雖節能，惟費用較高昂，弱勢家戶無力購買或非首選，故挺著寒冬或繼續使用舊有耗能且有危險之虞電器。社會處看到所服務案家的需要，而「財團法人臺雅國際慈善基金會」投入社會公益，特捐助社會處服務30家庭52台小家電支持挺過寒冬。

臺雅國際慈善基金會表示，基金會長期投入公益，特別關注兒少家庭或面臨急難救助家庭需要，主動聯繫社會處，希望幫助真正有需要幫助家庭，社會處即刻提出30家庭所需電器物資需求，對此基金會大力支持，一舉採購包含檯燈、電鍋、洗衣機、除濕機、瓦斯爐及電暖器等52台家電，在農曆年前全數送到有需要的家庭。

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