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桃機第三航廈招標瑕疵今重新再公告　完工期估得延後3個月

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈工程一再延宕。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程日前發生標案瑕疵導致廢標，重新檢討後今（4）日再度公告招標，這次將於24日截止投標後，再開出資格標。針對這起瑕疵影響工程進度，桃園機場董事長林國顯日前表示，三航廈完工期程最短預估會再順延2-3個月。

桃機第三航廈工程一再延宕，土建工程招標第二階段規格標上月18日上午10點截止投標，並由Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，但工作小組在進行審查時，卻發現該共同投標團隊之服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中。因為出現標案瑕疵，也導致好不容易的標案廢標。

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▲▼民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

▲民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

桃園機場今日再度公告重新招標，預計2月24日上午10點截止投標後，下午2點開資格標。林國顯日前在交通部新春記者會無奈表示，由於招標標的、期程都沒有變，很快就會再提出第二次招標，不過三航廈完工期程最短預估會再順延2-3個月。

林國顯表示，雖然新冠肺炎嚴重衝擊全球航空產業，不少國家對於機場建設計畫有變更，但第三航廈會繼續往前執行，超前部屬才能因應未來需求。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

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桃園機場第三航廈三航廈

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