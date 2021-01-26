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桃機第三航廈招標瑕疵得重來一次　完工期得再延後3個月

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈工程一再延宕。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程日前發生標案瑕疵，導致廢標。桃園機場董事長林國顯今（26）日表示，將重新檢討標案計畫，由於招標標的、期程都沒有變，很快就會再提出第二次招標，不過受此影響，三航廈完工期程最短預估會再順延2-3個月。

桃機第三航廈工程一再延宕，土建工程招標第二階段規格標於18日上午10點截止投標，Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，但工作小組在進行審查時，卻發現該共同投標團隊之服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中。

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▲▼民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

▲民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

林國顯今出席交通部新春記者會無奈表示，主要是第三航廈招標過程有位評委辭職，但當時並沒有說明原因，後來才發現他竟在辭職後去擔任投標廠商的顧問，行為已經違反採購法。

事實上，桃機當時針對標案評委部分都有要求簽署保密跟評委切結書，違反的話要負相當的法律責任，另外，桃機也有公開評委名單，理應評委本人以及投標廠商都應該知道。林國顯說，桃機同仁都依照採購法辦理，但對於這次還是犯錯覺得很遺憾，往後也會再次提醒相關評委一旦受聘就不能再參與投標廠商的工作。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

林國顯表示，將重新檢討標案計畫，由於招標標的、期程都沒有變，很快就會再提出第二次招標，不過三航廈完工期程最短預估會再順延2-3個月。雖然新冠肺炎嚴重衝擊全球航空產業，不少國家對於機場建設計畫有變更，但第三航廈會繼續往前執行，超前部屬才能因應未來需求。

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