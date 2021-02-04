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堅守防疫第一線　徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全

▲堅守防疫第一線 徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全。（圖／內政部提供）

▲徐國勇部長致贈值勤移民官小紅包。（圖／內政部提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

農曆春節將至，駐守國門的移民官仍然堅守防線，防疫絲毫不鬆懈，內政部長徐國勇3日特別到桃園機場，肯定及慰勉第一線同仁防疫的辛勞，並發放春節加菜金。徐國勇表示，移民官全年積極配合防疫政策，嚴格守護國境安全，雖身處高風險工作環境，仍個個堅守崗位，實為默默奉獻的防疫英雄。並也提醒移民官注意自身的健康狀況，落實消毒防護措施，以確保安全。

▲堅守防疫第一線 徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全。（圖／內政部提供）

▲徐國勇部長赴桃園機場慰勉移民署及航警局執勤同仁。

內政部移民署表示，這一年來受疫情影響，桃園機場有別於往年，入出國旅客大幅減少，農曆春節連假即將到來，駐守國門的第一線移民官仍然堅守防線，絲毫不鬆懈。自疫情蔓延以來，移民官面對防疫任務，無不戰戰兢兢，除完備自身安全防護外，更全力為國境線防疫把關，杜絕防疫破口。

內政部特別提醒，國際疫情持續嚴峻，自2021年1月15日起，所有入境我國旅客，登機前應檢附檢疫居所證明及「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，方可登機來臺。春節期間移民署在全國各國際機場、港口駐點，也持續配合中央流行疫情指揮中心政策，強化邊境檢疫措施，守護國境安全。

▲堅守防疫第一線 徐國勇慰勉機場移民官守護國境安全。（圖／內政部提供）

▲徐國勇部長致贈移民署國境事務大隊春節加菜金。

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