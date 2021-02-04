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范雲反對輕軌第二期改走淡水河岸　呼籲侯友宜回頭是岸

▲▼淡海輕軌藍海線,大眾運輸工具,軌道運輸,觀光,旅遊,新北捷運,通勤,交通,淡水,淡海新市鎮。（圖／記者李毓康攝）

▲淡海輕軌綠山線已在去年全線通車。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

淡海輕軌第二期藍海線原本規劃繞行淡水老街，不料引發地方反彈，經溝通後改採河岸新路線方案，新北市政府已於去年10月29日提送修正計畫到中央審議，待交通部核定後推動。對此，民進黨立委范雲4日表示，輕軌當然不該走老街，但是也不該走河岸，呼籲新北市長侯友宜「回頭是岸」，不要用隨意的決策扼殺了歷史文化資產。

范雲4日上午與反輕軌進老街水岸行動聯盟於立法院召開「反輕軌進淡水老街水岸，金色水岸是台灣瑰寶、休憩空間」記者會，與會者包括反輕軌進老街水岸行動聯盟召集人鄭英和、淡江大學建築系副教授黃瑞茂、淡水文化基金會董事長許慧明、反輕軌進老街水岸行動聯盟文宣組負責人王亮杰。

▲▼民進黨立委范雲召開「反輕軌進淡水老街水岸，金色水岸是台灣瑰寶、休憩空間」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委范雲召開「反輕軌進淡水老街水岸，金色水岸是台灣瑰寶、休憩空間」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

范雲表示，淡水老街是淡水很重要的人文場域，金色水岸不但具有世界遺產潛力，也是欣賞淡水暮色主要的景點，因此歷史文化就是淡水人最大的寶藏，而文化部的前身、行政院文建會也早在2002年時，就將淡水規劃為「申請世界遺產潛力點」。

范雲指出，輕軌當然不該走老街，但是也不該走河岸，兩者都會嚴重影響淡水居民、遊客的生活模式，輕軌藍海線原本規劃進入老街，遭到居民強烈抗議後，新北市政府竟然在短時間內立刻改路線，在新北市政府送至交通部的規劃案中，竟然還聲稱已經與民眾充分溝通，才會讓民眾才必須以連署、抗議的方式表達心聲。

范雲認為，隨著科技的進步，未來可以用其他公共運輸接連，「輕軌不必然是唯一的選項」，但不管方案如何調整，都一定要充分與在地居民溝通，就算是環境影響評估，也應該進行社會影響評估，包含怎麼改變在地居民的生活、商業、觀光模式，呼籲主責的侯友宜不要倉促決策，重大計畫的變更應該要做完整評估，「不應該為三環三線而三環三線」。

▲▼淡海輕軌藍海線通車典禮,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

鄭英和表示，輕軌藍海線不管是進入老街或河岸，都一樣會侵犯到用路人的權利，也影響住家、店家生活安全的空間，以及整個社區的繁榮，希望政府不要做了破壞國家保障的公共建設。

鄭英和認為，公共建設的用意是要推動社區繁榮、地方方便性，但是輕軌藍海線並沒有帶來地方交通的方便性，反而造成地方交通不便與阻塞，有很多方向都是地方政府應該考量、中央政府必須了解的地方。

黃瑞茂指出，輕軌藍海線所經過的地方，就是很多居民長期生活的空間，「我作為一個專業者，這件事我可以用一句話來講，就是專業失控」，過程中不但沒有溝通的誠意，很多數據更幾乎是挑戰大家的常識。

黃瑞茂強調，淡水當然要發展，不單單只有反對輕軌，而是希望淡水可以找到發展的方向。如果從交通的面相來看，「淡水何其有幸，前後兩頭一個捷運、一個輕軌」，中間5百公尺的長度就有2、30處古蹟，應該思考有沒有可能用輪子的車子運轉，解決的不只是老街的交通問題，而是整個淡水內城區的問題，甚至從老街、水岸擴散到其他景點。

▲▼民進黨立委范雲召開「反輕軌進淡水老街水岸，金色水岸是台灣瑰寶、休憩空間」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲淡江大學建築系副教授黃瑞茂。（圖／記者林銘翰攝）

許慧明認為，淡海輕軌運輸系統是錯誤的政策，而且過程政策反覆，因為早在2012由行政院核定的淡海輕軌政策，就放棄輕軌走水岸的方案、認為此案不可行，才會採取走老街方案，現在因為老街的居民反對，新北市政府竟然可以匆促地把已經放棄、認為不可行的方案再次提出，「錯誤的政策比貪污更可怕」。

許慧明說，淡海輕軌原本就是交通部的政策，權責單位在交通部，新北市政府作為執行單位，應該向交通部陳報在地民意的反映、淡水城市的院長，呼籲交通部把淡海輕軌的計畫徹底好好思考，思考是否可以用更智慧化、綠能化的交通系統取代。

范雲表示，其實從紅毛城到捷運淡水站之間本來就有公車，並不是沒有其他交通方式，且淡海輕軌綠山線也已經全線通車，淡水本來就已經有相當完整的交通網，當然藍海線可能會再增加一點點便利性，「但是犧牲這麼大是否值得」，呼籲侯友宜回頭是岸，不要用隨意的決策扼殺了祖先跟未來世代都需要、非常重視的歷史文化資產。

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