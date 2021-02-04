全球首例！「換臉+雙手移植」手術成功　80%三級燒傷青年獲重生

▲狄米歐（Joe DiMeo）因車禍毀容及失去雙手，2019年8月同時換臉和移植雙手成功。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國22歲男子狄米歐（Joe DiMeo）2年前因開車瞌睡導致起火車禍，全身80%的三級燒燙傷，為了恢復完整視力，他去年8月接受23小時的手術，同時進行換臉及移植雙手。紐約大學朗格尼醫學院（NYU Langone Health）經6個月後，在3日宣布手術成功，也是全球第一起成功換臉及移植雙手的案例。

據CNN報導，狄米歐來自紐澤西州，本在一間藥廠擔任產品測試員，2018年7月剛值完夜班後，因為開車打瞌睡，不慎撞上電線桿，車子180度翻轉起火，導致他全身80%三級燒燙傷，好在一名路過駕駛將他拉出車外搶回一命，不過昏迷數月又經歷20多次手術後，狄米歐仍失去眼瞼、耳朵和大部分手指，可以說是完全毀容，更因此失去視力無法自由活動。

▲狄米歐與主刀醫師羅德里戈。（圖／路透）

為了讓狄米歐重見光明，紐約大學團隊從2019年初開始籌備換臉及移植雙手的超高難度手術，期間曾遇上捐贈者難尋、疫情衝擊等困難，最終在去年8月進行手術。

主刀醫師羅德里戈（Eduardo D Rodriguez）過去曾完成過4次換臉手術，他表示，本次手術出動80名橫跨6個外科團隊的醫療人員，以及2間相鄰手術室，時歷23小時並採用最新科技，確保手術順利進行，「狄米歐很健康年輕，熱案運動且飲食健康，他也相當積極配合手術。」

▲▼狄米歐每天要花好幾個小時做復健。（圖／路透）

在過去，全球僅有過2次同時進行換臉及雙手移植的手術，第一次是2009年在巴黎進行，但患者一個月後因併發症死亡，第2次則是波士頓外科醫師馬賀（Bohdan Pomahac）在2011年為一名遭黑猩猩咬傷的女子執刀，但幾天後不得不摘除移植的雙手。馬賀（Bohdan Pomahac）也對狄米歐的成功手術表達祝賀，盛讚手術相當傑出，「我曾經歷過，所以瞭解手術的複雜程度，這真的是個巨大的成功。」

狄米歐經過45天重症監護室療養及2個月住院後，如今正在學習微笑、眨眼，及調動雙手等動作，每天都需復健數小時，也必須終生服用抗排斥藥物、持續復健。他表示相當感謝娟蹭者的無私奉獻才讓自己能重獲新生，就像被賦予重生，未來以會充滿耐性地積極練習，目標是搬出父母家，以及重新坐上駕駛座開車，「只要不放棄，隧道盡頭總是會有陽光」。