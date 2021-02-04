美中「一中」不同調？　陸官媒分析：就看拜登如何動用台灣牌了

▲美國務院發言人說，美國一中政策立場從未改變。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今（4）日表示，美國仍支持一中政策，從未改變。對此，大陸官媒《人民日報》海外版旗下新媒體「俠客島」分析認為，拜登政府目前展露出的對台立場，更傾向於在意識形態領域，強化台灣的「政治樣板」屬性。

「俠客島」在微博發表以「拜登政府聲稱堅持一個中國政策，美國的『台灣牌』打的什麼路數？」為題的評論說，美國國務院發言人稱拜登政府仍支持一個中國政策，這被一些人視作美國新政府對華態度有所緩和、拋出了橄欖枝。果真如此嗎？

評論觀察到，拜登方面並非首次表態涉台議題，他在競選期間及剛上任時，拜登團隊雖明確表態堅持「一中政策」、恪守中美三個聯合公報，但同時也公開表明要旅行《台灣關係法》等對台承諾，且就在前幾天，2艘美國驅逐艦還穿航台灣海峽。

評論引述研究美國問題多年的專家的言論，美方表述的「一中政策」與中方「一中原則」不僅在字面上不同，在實質內涵上也不排除將有關政策空心化的可能。

評論說，如果說川普政府傾向於將涉台議題，作為地緣政治重要抓手，那麼拜登政府目前展露出的對台立場，則更傾向於在意識形態領域上，強化台灣的「政治樣板」屬性。

就上述論述，俠客島認為，拜登政府可能在政治、軍事領域美台高級別官員互動等「硬議題」上保持克制，但在其他「軟議題」上，如何利用川普政府留下的涉台議題「工具」，就要看後續動用「台灣牌」的具體情境了。最後並重申，「美方究竟如何奉行『一中政策』，不妨聽其言觀其行。」

另外，陸委會副主委邱垂正4日強調，美國的「一中政策」與中共的「一中原則」存在著明顯差異，美國長期以來的「一中政策」包含許多元素，包含台灣關係法、六項保證以及「應該停止對台施壓」等。

邱垂正呼籲，對岸應正視兩岸的現實及台灣的民意，放棄對台軍事恫嚇與外交打壓，透過對話、溝通化解兩岸分歧，方有助於兩岸的良性互動。

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