趙少康、韓國瑜強強聯手　高嘉瑜脫口「14字」笑翻全場

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記者黃翊婷／綜合報導

中廣董事長趙少康表態參選國民黨主席，申請恢復黨籍案在2月1日生效，並獲聘為中評委。對此，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上談到趙、韓聯手一事，直接吐出14字「趙少康跟韓國瑜讓我們心生恐懼」，讓全場來賓笑翻。

▲外傳趙少康與韓國瑜結盟。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

趙少康重返國民黨並表態參選黨主席，先前甚至還受到前高雄市長韓國瑜大力支持，不過，根據國民黨規定，參選黨主席除了要具備中評委身份外，還必須入黨一年。趙少康3日受訪時表示，國民黨如果今年還有一年的內規，「我不選就是了」。

而民進黨立委高嘉瑜在3日播出的政論節目《少康開講》談到趙韓強強聯手，脫口就是一句「趙少康跟韓國瑜讓我們心生恐懼」，讓全場來賓笑翻；她接著又說，「我們有失聯黨員沈富雄，沈大老趕快回來民進黨跟趙少康決一死戰，我覺得沈大老可以制衡趙少康。」

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

其他來賓一聽紛紛調侃，「政黨就像一顆枕頭，有時候枕頭套要換一換」、「結果變成大聯合內閣」。趙少康也回應，以前當立委的時候曾深入虎穴，前往民進黨黨部拜會當時的黨主席施明德，就是大和解的時候，現在他考慮投入參選國民黨黨主席，但資格還搞不定，「如果我真的當選國民黨黨主席，我也可以到民進黨黨部拜訪，但不一定隻身（前往）。」

趙少康坦言，政黨是朋友，不是敵人，在台灣不用搞成這個樣子，「有些地方要競爭，有些地方也是可以合作的」，而這次他之所以選擇跳出來，是因為看到年輕一代的前途堪憂，希望能幫助年輕人開拓出一片天，讓台灣再次偉大。