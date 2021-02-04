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春節將至！「 吉文考古 」帶你解讀吉祥圖的祝福和雅韻

傳統吉祥圖案是種直觀的藝術，各式憧憬順遂生活、崇尚嘉言懿行或祈禱神靈庇佑的題材，具體而微地傳遞了那些銘鐫於漢人社會裡的價值觀和宇宙意識。根據《凡俗心願：中國傳統吉祥圖案考》書載，吉祥圖案常見人物美器、翎毛花卉、六畜走獸、嘉果良蔬等，再搭配象徵、雙關、借喻和比擬等表現手法將摹繪主題和吉祥語扣合，把人們對幸福的歆慕及盼望，寄託於畫幅中。

新韶將至，年節喜慶也恰是吉祥圖案應用時機。本周【禮-迎歲首，品包裝】的農曆春節專題，專訪以吉祥圖案為創作主軸的插畫品牌「吉文考古」，看他們如何揮灑當代畫風來賦予傳統藝術新貌，也一併解密吉祥語和圖騰究竟如何情景交融、趣味地「穿鑿附會」。

▲「新韶如意」插畫。瓶器象徵平安、靈芝表達如意，襯上代表新年的正月花卉，一幅新韶如意躍然眼前。

孿生兄弟Sean和Heidaon共同成立的插畫品牌「吉文考古」，顧名思義，即是運用傳統吉祥圖案來創作，兩人將古典圖騰用當代插畫再演繹，藉此「美學今釋」的方法形成另類文化嗣襲。事實上會選擇如此古韻盎然的題目，在於兩人就讀台灣藝術大學古蹟藝術修護學系的背景，由於內容包含文化資產保存，不僅常接觸廟宇和歷史建築的木雕、彩繪等裝飾藝術，也涉獵不少中國傳統吉祥圖案的知識。

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▲兩人創作畫風十分接近，但多時候由哥哥Sean負責繪製靜物元素，弟弟Heidaon則主畫人物與動物。

▲吉文考古與禮坊合作的中秋月餅「舉家歡樂三層禮盒」。

||插畫，作為另類文化傳承工具

畢業後兩人雖無踏入文物修復工作，但心底常有傳襲古典知識的念頭打轉，尤其實務上吉祥圖案對文化保存十分關鍵，於是以此為初衷的插畫品牌「吉文考古」就這樣誕生了。兄弟擅繪，即便做不了傳統雕刻或漆藝修復等，卻能利用蘊含知識和習俗的插畫作為文化傳承工具。

▲「竹報平安」插畫以鵪鶉和竹子為元素。

兩人強調自己並非文史工作者，作品也是雜糅個人詮釋的插畫，但整體上仍秉持著不偏離、不斲損吉祥圖案的實質意涵來創作，再輔以可愛活潑的繪風增加親和性，轉化「考古」沉甸甸的印象同時也易為年輕一輩所接受。他們舉「華封三祝」為例，民眾大多不清楚它有多財、多壽、多子孫的良喻，而活動擺攤時透過「水果插畫明信片－華封三祝」，引起人們好奇詢問為何繪以佛手柑（諧音富）、桃（壽桃）及石榴（多籽）三種水果組合，於是這個據傳上古華州封人對唐堯贈予富貴、長壽及多男子三願的吉祥典故，就更為人所知....

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