SOGO 3萬個新春福袋賣到初五　首賣「福袋券」購物現折最實在

▲SOGO百貨2021春節福袋首度開賣福袋券，購物直接現折不用怕選到雷貨。（圖／記者蔡惠如攝、遠百提供）

記者蔡惠如／台北報導

農曆春節即將到來，以往是春節期間重頭戲的百貨福袋，資訊也在近期紛紛釋出，SOGO因應疫情因素，原本出國旅遊的民眾留在國內，將福袋商品數量增加10%，總數約33000個，且以往僅初一至初三販售，也特別加長至初五，最大獎包括紫南宮開運金雞、雙輪電動車與iPhone 11 Pro。

即將迎來牛年新年，因疫情尚未停歇，許多新光三越、遠百等連鎖百貨新春福袋全數採用預購，SOGO往年均採用各櫃銷售的「商品福袋」，較無排隊狀況，今年也延續往年做法，讓民眾自行至喜歡的店櫃與樓層購買，並在大年初一至初三提供全店抽獎，今年最大獎為紫南宮開運金雞、價值7.4萬元的台鈴eReady智慧雙輪電動車與市價3.5萬元的iPhone 11 Pro。

業者表示，看準以往在過年出國的民眾，今年都留在國內休假，針對防疫措施「控制結構」相對嚴謹的百貨商場，應會帶來一波人流，旗下新春推出的商品福袋，以往數量約3萬個，今年也特別加碼增加10%，讓民眾逛街時能有更划算的商品選擇。

今年SOGO春節福袋除了有產品之外，首度推出直接以折價方式回饋的「福袋券」，花1,000元購買福袋券，購買特定商品可現折2,000元的概念，讓消費者可直接選擇想要的產品，初一再加碼推出購買家電福袋券商品，加抽Johnson小漾沙發按摩椅。

遠東百貨今年春節福袋則以防疫優先，改以預購方式進行，民眾可至各店服務台進行預購付款，共計全台遠百將推出10,176個福袋，較2020年9,888份福袋相比略有增加，單個售價1,000元至2,000元，內含等值商品券與加碼抵用券，另可抽各店最大獎，包括168,000元商品券、價值109,980元Gogoro S2 café 28 racer、價值79,800元OSIM 8變小天后限量拼色版按摩椅、價值66,000元Johnson Mirror健身魔鏡等。

▲Gogoro S2 café 28 racer。（圖／遠百提供）

京站時尚廣場即起至2／8推出直播特企「新春超牛線上抽福袋」，於指定期間購買各品牌1千元福袋，即可參加2／9下午4：3 0線上抽加值價值61,714元的festaria白K鑽石項鍊活動，限量500份。各福袋開箱直播時間為每週二、四晚上7點、週六下午4：30，內容物包含新年伴手禮福袋糖村、古典玫瑰園等。