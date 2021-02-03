今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌「別理髮、回娘家」...小心做了衰整年

▲立春是春天的開始，有許多禁忌跟習俗都需要注意。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

實習記者閔文昱／綜合報導

今天2月3日是24節氣中的「立春」，立春代表春天的開始，天氣開始回暖、萬物開始復甦。一般生肖屬相也都以立春作為起始點，這天也非常適合在此時訂立計劃、存錢、制定目標⋯⋯等，當然，立春也有許多相關的習俗與禁忌，尤其今年被稱為「寡婦年」，小心觸犯了禁忌衰一整年。

根據《每日頭條》報導，今（2021）年「立春時間」為晚上10時57分，過了這個時間就由「庚子鼠年」踏入「辛丑牛年」。而今年比較特別的是，「立春」比「大年初一」還要早來，使得辛丑年內全年都沒有了「立春」的日子，這種情況被稱為「盲年」或「寡婦年」，傳統上認為不利嫁娶，因此習俗與禁忌也特別多。

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▲今年「立春」比「大年初一」還要早來。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

關於立春的禁忌有以下幾項特別需要注意，觸犯了小心一整年衰運纏身！

1.出嫁的女子不要回娘家

春是一年的開始，古時女子出嫁便是婆家人了，因此不能把婆家的運氣帶回娘家。另外有個說法就是，「春歸娘家去，來年又一春」，代表今年可能又要再嫁人了。然而這些其實都是古代的說法，並沒有實際的根據，今天男女都有獨立的人格，要不要回娘家其實都是自己的選擇。

2.不搬家

立春在四立八節上，是氣節的交接之時，氣息駁雜，因此在一年的開始，不適合有所動盪的行動，以讓一整年的安穩。

▲春節這天是氣節的交接之時，不適合搬家。（圖／達志示意圖）

3.不與人吵架、爭執。

立春忌諱發生吵架、口出污穢言語、口舌之爭等事情，應該以和氣的態度迎接春天的到來，新年新面貌，一個好的心情，好的開始才能迎來新年的和氣、順利。

4.不理髮

立春時理髮代表不吉利，古人認為「發乃人身之草木，立春回暖，草木出生」，因此在立春回暖之時就將剛出生的「草木」損害，並不符合天地運行草木生長之理，因此應該改在其他天再剪。

▲古人認為春節剪頭髮並不符合天地運行草木生長之理。（示意圖／pixabay）

5.不看病

立春當天看病就象徵著「一年都沒有好運氣」，這個說法其實跟大年初一不看病一樣，都是想討個吉利，但是還是要視自己的身體狀況而定，小毛病耽誤一下應該是沒有什麼關係，但若是重病還是得要趕緊就醫。

6.不要躺著

立春這天適合起來走走，因為這天是春暖花開、陽氣興起，人也應該有一個好的精神面貌來迎接春的復甦，出去曬曬太陽，吸收一下立春陽氣，也藉由外出活動筋骨來促進血液循環，保持身體健康的狀態。

▲立春後應多出門走走，別一直待在家。（圖／取自免費圖庫pexels）

7.不適合劇烈運動

古人認為，「百草回芽，舊病萌發」，因此立春後是疾病容易復發的季節，容易在春天復發的疾病有肺炎、肝炎、流行性腦脊髓膜炎、麻疹、腮腺炎、過敏性哮喘、心肌梗塞等，因此這時不適合作激烈的運動，應該要特別注意調養及預防。

8.不要沉迷遊戲

這天是陽氣開始起步、起升的時刻，應該去田地公園，吸收新鮮空氣，感受自然，迎來立春，為自己的新年討個吉利，不要只在房間沉迷於電動，除了對視力有害以外，也趁著立春多出門走走，親自感受春回大地的溫暖，對於心靈上也會有很大的幫助。

▲不只立春這天，其實多親近大自然對於心情上會有很大的幫助。（圖／取自免費圖庫picjumbo）

以上這些雖是習俗傳說，但能從古流傳至今想必也有它存在的道理，大家不妨可以參考看看，親自感受一下這春天開始的氣氛。