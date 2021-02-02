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審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

▲陳瀅如，《屠學錶》之素描（紅色高棉大屠殺，柬埔寨），2014，炭筆、鉛筆、紙，125×126 公分。簡秀枝收藏。

由臺北市立美術館（北美館）主辦的第12屆台北雙年展，將於2020年11月21日至2021年3月14日展出。本屆雙年展由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）共同策展，呈獻來自27個國家和地區共57位參與者及團隊的強勁陣容；並特別邀請臺灣獨立策展人林怡華（Eva Lin）策劃公眾計畫。

▲2020台北雙年展策展人布魯諾．拉圖（Bruno Latour）、馬汀．圭納（Martin Guinard）、臺北市立美術館館長林平、公眾計畫策展人林怡華合影（左至右）。臺北市立美術館提供。

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本屆雙年展主題為「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet），企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響，並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問。拉圖和圭納指出：「人們對如何讓世界保持宜居的分歧日益擴大，這不僅因為彼此政治意見相左，更關鍵的原因在於我們對地球現況的認知似乎毫無共識。甚至有些人直到今天還認為世界是平的！人們彷彿各自立足於擁有不同特性和負載力的星球上，造成個人在感受、行動，以及預測未來時的歧異。」...

（完整文章請看城市美學新態度

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