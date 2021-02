審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

▲陳瀅如,《屠學錶》之素描(紅色高棉大屠殺,柬埔寨),2014,炭筆、鉛筆、紙,125×126 公分。簡秀枝收藏。



由臺北市立美術館(北美館)主辦的第12屆台北雙年展,將於2020年11月21日至2021年3月14日展出。本屆雙年展由法國哲學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)與法國獨立策展人馬汀.圭納(Martin Guinard)共同策展,呈獻來自27個國家和地區共57位參與者及團隊的強勁陣容;並特別邀請臺灣獨立策展人林怡華(Eva Lin)策劃公眾計畫。

▲2020台北雙年展策展人布魯諾.拉圖(Bruno Latour)、馬汀.圭納(Martin Guinard)、臺北市立美術館館長林平、公眾計畫策展人林怡華合影(左至右)。臺北市立美術館提供。



本屆雙年展主題為「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet),企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響,並對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機提出詰問。拉圖和圭納指出:「人們對如何讓世界保持宜居的分歧日益擴大,這不僅因為彼此政治意見相左,更關鍵的原因在於我們對地球現況的認知似乎毫無共識。甚至有些人直到今天還認為世界是平的!人們彷彿各自立足於擁有不同特性和負載力的星球上,造成個人在感受、行動,以及預測未來時的歧異。」...

