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春安首日執勤不忘防疫　黃偉哲：齊力營造安居樂業幸福宜居大台南

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為貫徹「讓市民安寧、快樂過春節」之決心，台南市長黃偉哲3日晚間出席台南市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取警察局提報加強重要節日安全維護工作三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作。

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會後由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，剛結束的幾場大型耶誕跨年系列活動，市府團隊均能縝密規劃，面對新冠肺炎第三波疫情，亦能即時應變，警察局與協勤民力全力動員，配合疫調、居家檢疫（隔離）等防疫工作及交通疏導均能有效執行，表現值得肯定。

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，今晚10時開始，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」之三大工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，目標就是「讓市民安寧、快樂過春節」，警察幹部要有責任感，除了積極規劃警政策略外，更應傾聽基層聲音，激勵團隊士氣，賦予同仁榮譽感，展現共同維護治安的決心，讓台南市民有「安居樂業、幸福宜居」的安全感。

▲台南市長黃偉哲3日晚上，由警察局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問海頭社區守望相助隊及執行路檢勤務的第四分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對台灣防疫最為險峻的時刻，執行各項勤務要做好防護工作，妥善運用科技設備（如視訊等）查察訪視，今年春節7天的連續假期，各項大型活動均已取消辦理，對於返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增，期勉全體警察同仁發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為臺南市一同打拼，讓臺南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

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