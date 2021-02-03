台南學甲太陽能電廠謝土　為台灣增添豐富的潔淨能源

▲心忠電業公司，於台南學甲建置76MW太陽能電廠，3舉行謝土暨啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著政府力推六大核心戰略產業，大亞集團早已擴大綠能布局，集團子公司心忠電業股份有限公司，2020年於台南學甲建置76MW國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠，3日舉行謝土暨啟用典禮，預估未來20年將帶來超過18億度的發電量，產能可望突破業界新高。

國際能源總署（IEA）指出，2020年全球新增再生能源發電容量創新高，近90％新增電力來自再生能源，僅10％來自天然氣與燃煤，預計到2025年，綠電將取代燃煤50年來霸主地位，成為最大電力來源。低碳投資牽動全球產業布局，低碳營運模式也儼然成為企業永續經營關鍵。

大亞集團多年積極佈局能源產生、傳輸、儲存到轉換，其中集團子公司心忠電業股份有限公司也不停止發展綠色能源的腳步，台南學甲76MW太陽能電廠已於2020年12月8日併網發電啟用，不僅為國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠，選擇以居全國日照量之冠的台南作為太陽能電廠所在地，期盼為台灣增添豐富的潔淨能源，於2月3日舉行謝土暨啟用典禮。

台灣西南部地區雲林、嘉義、台南、高雄為養殖漁業重要基地，近來農漁村人口萎縮，人力嚴重不足，產出更是不符合經濟效益，而心忠之學甲76MW一案，為民間企業進行地目變更建置第一型太陽能電廠首例，此案建置採天然滯洪池工法，植入式基樁、不填土、施工過程不破壞魚塭現況，加上完工後的漁塭具有蓄積雨水提供滯洪的功能，可有效幫助雨季期間當地排水，活絡生態系統。此外，蓄水的魚塭亦可避免東北季風造成的揚塵問題，另電廠設計採無線邊框有利洩水專利式380W單晶模組與非晶質變壓器，將發電損失降到最低，持續貫徹大亞精神，連結科技邁向永續！

大亞集團沈尚弘董事長表示，大亞集團旗下已有53座生產售電收入之太陽能電廠，總裝置容量為120MW，而截至2020年底，總發電量更已累積約達1300萬度。台南學甲76MW太陽能電廠的啟用，預估可在未來20年帶來超過18億度的發電量，約等同8千3百萬棵樹木的吸碳量，發電產能可望突破業界新高！

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