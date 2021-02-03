　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

▲▼台南,龍崎光節,商品,南關,竹工藝。（圖／臺南市政府文化局提供）

▲此次空山祭策展團隊「艸非火藝術團隊」秉持著活化在地經濟的初衷，與曾獲「金曲獎最佳專輯包裝獎」的劉悅德設計師共同合作，推出精美週邊商品。

圖、文／臺南市政府文化局提供

2019年首度舉辦的「龍崎光節空山祭」，不僅被網友譽為「全國最美」山林燈節，44天展期更創下19萬人造訪山城小鎮龍崎小鎮觀展的紀錄。去（2020）年耶誕節重磅回歸的第二屆展覽，共展出14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》及2個互動體驗，不僅數量更多，規模及量體亦更大。在疫情仍須警戒的當下，主辦單位也在活動舉辦之初就早早採取「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等6大措施，確保參觀者安心觀展、健康回家。

▲▼台南,龍崎光節,商品,南關,竹工藝。（圖／臺南市政府文化局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為強化防疫實聯要求及提高觀展品質，今年首度採用的預約售票制獲得許多民眾認同，根據統計，迄今超過10萬名參觀者中，有超過半數是購票入場，累積票房已近300萬。此次空山祭策展團隊「艸非火藝術團隊」更秉持著活化在地經濟的初衷，與曾獲「金曲獎最佳專輯包裝獎」的劉悅德設計師共同合作，推出精美週邊商品，其中結合南關線特產及在地工藝推出的「空山大鳳禮」更是吸睛，內含高達10項特色產品，兼具空山美學及在地特色，極具入手價值，另現場還有販售空山紀念紙膠帶、空山襪、空山帆布袋、空山徽章、空山資料夾等產品，期盼讓觀眾入「空山」反滿載而歸！

▲▼台南,龍崎光節,商品,南關,竹工藝。（圖／臺南市政府文化局提供）

「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。除策展理念呼應「返鄉」潮流，此次更推出實質產品打造地方創生發展契機，空山祭「艸非火藝術團隊」嚴選具在地代表性農特產和商品，結合空山美學，推出涵括龍崎特色「竹、鳳、蝶、草」四元素的伴手禮組合「空山大鳳禮」：風雅可愛的鳳梨外型包裝是由龍崎在地竹藝師「百竹園」團隊一個個親手編織而成，技藝精湛的竹藝師將竹片製作編織成如鳳梨般的格紋簍，別具意義。與「竹」相關之產品還有由龍崎區農會研發的「竹炭系列產品」—純天然萬用殺菌劑竹醋液、竹炭皂作為代表，展現竹產業的多元面貌；「鳳」有兩種，其一是在地名產「鐵金剛鳳梨酥」，純鳳梨內餡帶來濃郁口感，燒餅鳳梨酥則為獨創口味，口感絕佳，令人驚豔；其二則是「鳳梨片」，小小一片背後代表的卻是返鄉青年「鳳梨王子」楊宇凡恢復廢棄鳳梨田並自製果乾販售，關於勇氣及熱愛鄉土的故事；「蝶」則來自龍崎在地商家小燕子蝶豆花的「蝶豆花烏龍真空茶包」，藍紫色茶湯讓人聯想起空山祭的迷幻感；「草」則取自空山祭策展團隊「艸非火」，團隊嚴選代表本屆空山祭主視覺之明信片、紙膠帶、空山毛巾及紀念徽章，別緻可愛，極具紀念價值。「空山大鳳禮」所有商品原價1,388元，空山團隊推出1顆888元，限量88顆，除讓大家把空山的奇幻和龍崎的富饒帶回家，也預祝大家牛年好運旺旺發，「哞」煩「哞」惱一整年！

▲▼台南,龍崎光節,商品,南關,竹工藝。（圖／臺南市政府文化局提供）

為有效落實防疫政策，市府以更高規格防疫措施守護民眾健康，提醒計畫前往參加光節活動的民眾務必配合「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等措施；活動當天仍處居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者、體溫超過37度以及有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。市府於假日增開有紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間亦有安排接駁車，因附近停車位有限，文化局特別呼籲造訪的朋友多加利用大眾運輸，確保行程順暢、不掃遊興。

「2020-2021龍崎光節－空山祭」展期自即日起至2021年2月28日，每日啟燈時間為晚上5時30分至10時，門票採限額發售，預先於網路或超商購買一般票（單日票）只要半價50元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；臺南關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（週一至週四）出示相關證件免費入場。歡迎有意觀展的朋友即早預先購票，避免當日現場向隅，購票請洽兩廳院售票系統及口袋售票系統。相關售票資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2020台南龍崎光節空山祭　14件大型光景作品點亮山城　

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

限定半年！星宇航空三創快閃門市開幕了　曝光「空姐同款圍裙」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌「別理髮、回娘家」...小心做了衰整年

快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

境外生注意了！教育部祭新令「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

超怕天竺鼠車車！崩潰理由曝光「收禮金也看到」：朋友整天puipui

跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

男直衝「借廁所」被拒惱羞！女房仲傻眼：有教養？　1關鍵超母湯

教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

限定半年！星宇航空三創快閃門市開幕了　曝光「空姐同款圍裙」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌「別理髮、回娘家」...小心做了衰整年

快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

境外生注意了！教育部祭新令「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

超怕天竺鼠車車！崩潰理由曝光「收禮金也看到」：朋友整天puipui

跳島正夯！郵輪旅遊網一覽「搭船須知、港口天氣、觀光景點」

龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

海底撈3店員殺出「唱分手快樂」　她吃一半爆哭！網笑：全店都知道

翁立友發音檔「親自朗誦澄清聲明」　向粉絲道歉：讓大家擔心了

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

扎實肉羹有咬勁！北投3大肉羹名店之一　必點黑白切脆爽生腸

抗旱水源來了！「日增9000噸供水」　新北、桃竹苗地區解渴

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

有12歲以下孩童　2/18-2/21可請防疫照顧假

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

更多熱門

相關新聞

6年輕人同車亡　陣頭少年友泣：他愛笑重感情

6年輕人同車亡　陣頭少年友泣：他愛笑重感情

6名年輕男女1日深夜11時54分共駕轎車出遊，行經台南失控自撞，車上3對情侶6條年輕的生命就這樣消逝。有3人來自單親家庭。其中年僅18歲的楊姓少年為烘焙科學生，於去年底休學。高中同學接受記者訪問表示「他很愛笑，而且對朋友很好，也很善良為神明服務」。精神科醫師楊聰財表示，加入陣頭的青少年，背後原因其實是「想尋找認同感」。

六都唯一沒有IKEA　台南人怒！市府出面洩3區最合適

六都唯一沒有IKEA　台南人怒！市府出面洩3區最合適

南寶樹脂再捐救護車給西港消防分隊

南寶樹脂再捐救護車給西港消防分隊

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

台南6死車禍！駕駛女友國中畢業就離家

台南6死車禍！駕駛女友國中畢業就離家

關鍵字：

台南龍崎光節商品南關竹工藝

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面