龍崎光節週邊商品超吸睛！「空山大鳳禮」嚴選南關特產結合在地竹工藝　助地方創生發展

▲此次空山祭策展團隊「艸非火藝術團隊」秉持著活化在地經濟的初衷，與曾獲「金曲獎最佳專輯包裝獎」的劉悅德設計師共同合作，推出精美週邊商品。

圖、文／臺南市政府文化局提供

2019年首度舉辦的「龍崎光節空山祭」，不僅被網友譽為「全國最美」山林燈節，44天展期更創下19萬人造訪山城小鎮龍崎小鎮觀展的紀錄。去（2020）年耶誕節重磅回歸的第二屆展覽，共展出14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》及2個互動體驗，不僅數量更多，規模及量體亦更大。在疫情仍須警戒的當下，主辦單位也在活動舉辦之初就早早採取「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等6大措施，確保參觀者安心觀展、健康回家。

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為強化防疫實聯要求及提高觀展品質，今年首度採用的預約售票制獲得許多民眾認同，根據統計，迄今超過10萬名參觀者中，有超過半數是購票入場，累積票房已近300萬。此次空山祭策展團隊「艸非火藝術團隊」更秉持著活化在地經濟的初衷，與曾獲「金曲獎最佳專輯包裝獎」的劉悅德設計師共同合作，推出精美週邊商品，其中結合南關線特產及在地工藝推出的「空山大鳳禮」更是吸睛，內含高達10項特色產品，兼具空山美學及在地特色，極具入手價值，另現場還有販售空山紀念紙膠帶、空山襪、空山帆布袋、空山徽章、空山資料夾等產品，期盼讓觀眾入「空山」反滿載而歸！

「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。除策展理念呼應「返鄉」潮流，此次更推出實質產品打造地方創生發展契機，空山祭「艸非火藝術團隊」嚴選具在地代表性農特產和商品，結合空山美學，推出涵括龍崎特色「竹、鳳、蝶、草」四元素的伴手禮組合「空山大鳳禮」：風雅可愛的鳳梨外型包裝是由龍崎在地竹藝師「百竹園」團隊一個個親手編織而成，技藝精湛的竹藝師將竹片製作編織成如鳳梨般的格紋簍，別具意義。與「竹」相關之產品還有由龍崎區農會研發的「竹炭系列產品」—純天然萬用殺菌劑竹醋液、竹炭皂作為代表，展現竹產業的多元面貌；「鳳」有兩種，其一是在地名產「鐵金剛鳳梨酥」，純鳳梨內餡帶來濃郁口感，燒餅鳳梨酥則為獨創口味，口感絕佳，令人驚豔；其二則是「鳳梨片」，小小一片背後代表的卻是返鄉青年「鳳梨王子」楊宇凡恢復廢棄鳳梨田並自製果乾販售，關於勇氣及熱愛鄉土的故事；「蝶」則來自龍崎在地商家小燕子蝶豆花的「蝶豆花烏龍真空茶包」，藍紫色茶湯讓人聯想起空山祭的迷幻感；「草」則取自空山祭策展團隊「艸非火」，團隊嚴選代表本屆空山祭主視覺之明信片、紙膠帶、空山毛巾及紀念徽章，別緻可愛，極具紀念價值。「空山大鳳禮」所有商品原價1,388元，空山團隊推出1顆888元，限量88顆，除讓大家把空山的奇幻和龍崎的富饒帶回家，也預祝大家牛年好運旺旺發，「哞」煩「哞」惱一整年！

為有效落實防疫政策，市府以更高規格防疫措施守護民眾健康，提醒計畫前往參加光節活動的民眾務必配合「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等措施；活動當天仍處居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者、體溫超過37度以及有呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常或拒絕配合防疫管制者將禁止入場。市府於假日增開有紅幹線公車班次，「龍崎文衡殿－虎形山公園」間亦有安排接駁車，因附近停車位有限，文化局特別呼籲造訪的朋友多加利用大眾運輸，確保行程順暢、不掃遊興。

「2020-2021龍崎光節－空山祭」展期自即日起至2021年2月28日，每日啟燈時間為晚上5時30分至10時，門票採限額發售，預先於網路或超商購買一般票（單日票）只要半價50元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；臺南關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（週一至週四）出示相關證件免費入場。歡迎有意觀展的朋友即早預先購票，避免當日現場向隅，購票請洽兩廳院售票系統及口袋售票系統。相關售票資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival。