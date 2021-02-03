台南市議會慰間警察局　勉勵做好春節安全維護工作

▲台南市議會由郭信良議長與沈家鳳議員代表，到台南市警察局發放慰問金，期勉員警們戮力從公，做好春節期間安全維護工作，讓市民鄉親安心過年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局於2月3日至17日辦理「110年加強重要節日安全維護工作」，為了激勵士氣，台南市議會3日由郭信良議長與沈家鳳議員代表，到新營警察局發放慰問金，期勉員警們戮力從公，做好春節期間安全維護工作，讓市民鄉親安心過年，蔡育輝、張世賢、劉米山、李宗翰及趙昆原議員則由服務處人員前往。

郭信良議長指出，警察們歷年來執行春安工作，充滿各式各樣的績效評比；為了讓勤務正常化，春安工作改名為「加強重要節日安全維護工作」，並取消刑案績效評比。他覺得這是個好的改變，更重要的是，他希望可以翻轉「養績效」的陋習，真正提升臺南市的整體安全。

郭信良議長表示，臺南市的警察們實在很認真，所以在六都中治安評比向來名列前茅，但是最近人事變化比較多。在方仰寧局長上任後，還有新任的分局長和保安警察大隊大隊長也到任，他期待既然人事已經確定下來，大家能回歸常態，把份內的工作辦好，不辜負市民的信賴。

郭信良議長也溫暖地向警員們預祝新春愉快、闔家平安。他說，警察的工作不分晝夜、寒暑，就連假日也要輪值上班，春節期間尤其須要堅守崗位，協助維護治安、交通順暢等工作，往往犧牲與家人相聚的時間，非常辛苦；但由於大家的付出，國人才能安居樂業，南市議會致上最高的肯定與敬意。

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