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國父銅像重回半世紀前　台南議會議決的中山公園藍軍努力中！

▲台南市議會國民黨團，希望國父銅像能回到50多年前的地點中山公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團，希望國父銅像能回到50多年前的地點中山公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南國父銅像被台獨人士拉倒後就深鎖柳科園區，國民黨副秘書長謝龍介和台南市議會黨團積極提案，希望國父銅像能回到50多年前，台南市議會議決的地點中山公園。

謝龍介、李中岑、王家貞、李鎮國和洪玉鳳議員及文資委員蕭瓊瑞等和文化局長特別到中山公園會勘，一行人看了公園內7個點，國民黨團希望文資委員能開會選出意涵相搭的地點，儘快讓國父銅像重見天日供民緬懷。

國民黨副秘書長謝龍介指出，國父孫中山創建中華民國，這是無法抹滅的史實，若沒有中華民國保護台灣，台灣哪來今天的繁榮，當年台南市議會曾決議將國父銅像矗立在中山公園，但時任市長認為不如放在民生綠園更能讓人瞻仰。所以歷經台獨人士摧殘的國父銅像，回到中山公園，只是讓國父銅像回到原點讓民眾緬懷。

▲台南市議會國民黨團，希望國父銅像能回到50多年前的地點中山公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

書記長李中岑也說，沒有國父孫中山先生創立黃埔軍校革命建國，國民黨在台灣推行三民主義建設台灣，台灣就不可能成為民主自由、台灣錢淹腳目的世界典範，每個國家都尊崇他們的國父，美國國父華盛頓銅像也是在各州矗立，蔡英文總統都說她是中華民國的總統，怎能不飲水思源？

李中岑指出，在民生綠園矗立近半個世紀的國父銅像，在賴清德擔任市長時，在2014年2月22日下午1時30分，遭台灣獨立建國大旗隊成員蔡丁貴等人，以繩索將孫中山銅像拉倒，這也是台灣在第2次大戰結束後，首次有孫中山的紀念物遭人為破壞，國民黨議員謝龍介別在銅像旁紮營，蔡淑惠、洪玉鳳、林燕祝等人則輪流守護，並發起1人捐10元救銅像活動，連前市長張燦鍙站出來說孫文不是威權統治者，沒有爭議不需要反對，但國父銅像被鎖在柳營科技工業區，至今仍無法重見天日。

▲台南市議會國民黨團，希望國父銅像能回到50多年前的地點中山公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團蔡育輝、張世賢、方一峰、尤榮智、李文俊、李中岑、林燕祝、李鎮國、謝龍介、許至椿、洪玉鳳、蔡淑惠、林美燕、盧崑福、曾培雅、王家貞等16位議員為此特別共同提案，要求台南市政府讓國父銅像回歸台南中山公園，供人緬懷。

文化局長葉澤山說，台南中山公園，因其具有文化景觀的文資身分，需經文資委員會審議通過。特別安排黨團議員謝龍介、李中岑、王家貞、李鎮國和洪玉鳳議員及文資委員蕭瓊瑞等人到中山公園會勘。

▲台南市議會國民黨團，希望國父銅像能回到50多年前的地點中山公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞表示，黨團感受到台南市政府的誠意，共看了7個點，其中有念慈亭、圖書館前，以及圖書館旁的平台場地，念慈亭是高清愿為懷念其母所捐贈，意涵不相搭，圖書館前則是這棟建築物已50多年若改建，國父銅像勢必要再度遷移，圖書館旁的小平台則是沒有建築高度，會勘現場大家討論的非常熱烈。

李中岑表示，文資委員將開會討論，黨團會尊重結果，大家都盼望國父銅像能重回台南市議會半個世紀前的決議地點，中山公園，重新供民眾緬懷。

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