台南市防疫旅館合意短期使用啟動　尚有百餘間空房歡迎多加利用

▲台南市觀光旅遊局積極招募，防疫旅館量能已達25家689房，相較於1月初新增173房，並緊急啟動與3家業者170房合意短期使用，預期可紓解市民返鄉居檢需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應大量旅外國人春節返台過年，加上1月15日起返台居家檢疫採1人1戶規定，讓檢疫防疫量能吃緊，經台南市觀光旅遊局積極聯繫招募，截至1月22日止，台南市防疫旅館量能已達25家689房，相較於1月初的516房，已新增173房，並緊急啟動與3家業者170房合意短期使用，共859房預期可紓解市民返鄉居檢需求。

台南市長黃偉哲非常關心市民返鄉安全，為提供完善旅宿檢疫環境，特別指示台南市觀光旅遊局、衛生局努力加開春節防疫旅宿量能。經觀光旅遊局積極聯繫招募，截至1月22日止，台南市防疫旅館量能已達25家689房，相較於1月初的516房，已新增173房。

另針對1月24日、26日及27日三天春節返鄉居檢訂房高峰，觀光旅遊局配合交通部觀光局推動合意短期使用旅館協助防疫獎助要點，緊急啟動與3家業者170房合意短期使用完成簽約，總防疫旅宿量能可達859房，預計分3天每日啟動一家來支援防疫量能。目前尚有近百間優質房間可供市民朋友使用，不含餐房價為2500至2900元，呼籲有需要之市民朋友可撥打台南市防疫專線06-2880180媒合訂房。

觀旅局郭貞慧局長表示，與1月初防疫旅館的房間數相比，在觀旅局人員的努力媒合之下，檢疫客房增加343房，成長近1倍多，也特別感謝這些願意協助第一線防疫工作的旅宿業從業人員，有了他們的同理心與無私奉獻，才使得這項緊急的防疫工作能順利推動，讓市民返鄉有一個安心居檢之地。這些防疫旅館都是經過市府相關單位標準審查通過，並由本府衛生局提供防疫資訊、衛生教育及動線檢核，協助防疫旅館業者嚴謹執行防疫工作。未來市府會繼續努力強化防疫旅館的量能，以維護市民健康安全為首要，與民眾一同前行。

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