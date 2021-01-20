台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



去年遭逢肺炎疫情影響，觀光產業受到衝擊，在黃偉哲市長領導的台南市觀光團隊還有各觀光產業業者齊心努力下，台南觀光逆風成長，交出亮麗的成績單，回顧一年的努力，觀光旅遊局於1月20日辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。





觀旅局長郭貞慧指出，去年上半年受到疫情影響，觀光產業呈現低迷狀態，下半年則揮別陰霾，台南的觀光遊客人次反彈數倍，增加率達275％，是六都第一；此外，觀旅局也善用文化資源帶動觀光市場成長，像推動公告雙城觀光地區、劃設歷史街區等政策，帶動台南旅宿業「新增數量」及「住房率」，雙雙創下六都之冠。



觀旅局管理輔導績效佳，旅宿業績效考核評鑑特優、所管觀光遊樂業－江南渡假村連續13年、頑皮世界連續10年榮獲特優獎肯定，另烏山頭股份有限公司亦榮獲優良載客小船殊榮。又致力打造優質民宿品牌，首創「台南市民宿合法房間標章」及「台南雙城觀光地區民宿公約標章」，發出1169面合法房間標章、輔導64家業者取得公約標章，提高安全住宿辨識度。在招商促參部份，亦有重大突破進展，黃金海岸船屋預訂2021年5月正式營運；水景公園促參案，工程進度超前，目前已達58％，會展棟預計2021年營運，2022年4月全區營運。



辦理各種活動及創造話題，讓來台南的遊客，會想一來再來。5月黃偉哲市長邀請阿中部長遊台南，所到之處萬人空巷，成功帶動台南遊客人次及旅宿住房大幅成長，媒體競露出逾150則報導，提高台南觀光曝光度，讓台南觀光衝出高人氣。



辦理將軍吼和將軍火音樂節，吸引逾12萬人參與；城市音樂節&森山市集創造2億產值、10萬人次；推出肉燥飯嘉年華，吸引萬人以上遊客；關子嶺溫泉美食節首次延長1.5個月，吸引近3萬人次；德元埤風車節逾6萬人次，年末於新營舉辦的親新好時節，吸引眾多親子遊客族群，成功帶動溪北觀光。



除了活動話題外，亦以多元行銷方式推展台南觀光。如網路行銷、影片行銷、摺頁行銷、票劵行銷、電商平台行銷、城際行銷、獎勵旅遊及海空行銷等。值得一提的是，全台首創公部門與Klook簽訂MOU，與Klook、KKday合作輔導超過400項商品上架，打造旅遊電商通路；推出「台南好康券」發送超過70萬人次，滿意度超過8成；星宇航空微旅行2.0孤味專機起飛及麗娜郵輪啟航，海空並進，搶攻國旅跳島旅行大餅，產值破億。又桃園旅遊互惠合作、南旅屏遊酷卡活動，共計達3萬人次參與，是成功的城際行銷典範。



搭配近期熱門影視推行戲劇觀光(如想見你、俗女養成記、我的婆婆怎麼那麼可愛、電影孤味等)，讓遊客體驗戲劇場景，重溫經典畫面；遊戲及數位觀光部分，全球唯三城市舉辦的「Pokémon GO City Spotlight」台南一日快閃，湧入逾10萬玩家；另也完成台南廟與藝術導覽網建置，利用網路數位科技推展觀光，展現眾神之都台南廟宇藝術之美。





台南擁有全台最多水庫及優美埤塘著名，親水及安全水域活動城市，一直是黃市長施政推動主軸之一，觀旅局深耕水域遊憩活動10年，推廣多元水域活動，打造一個親水的觀光樂園，展現本市埤塘水域之美。「虎頭埤風景區」有台灣第一水庫美名，為重現百年水庫風華，舉辦多樣活動，如蘭展遍地開花、阿勃勒花季、虎埤泛月迎鼠光春節活動、畫畫野餐聽民歌、老照片特展及打造虎埤十景畫作等，成功帶動入園遊客成長，讓去年入園人數較往年增加2成。



2021經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，計有安平區、北門區、官田區三處獲選，歷次最佳。加上2019年的鹽水區及後壁區，以及2010年的新化區，台南共計有6區經典小鎮。觀旅局將配合進行相關宣傳活動及觀光建設，也將再引領一波新的觀光人潮。



台灣好行觀光公車「99安平台江線」及「88府城巡迴線」99年開辦迄今，逾415萬人次搭乘。其中「99安平台江線」評比優等，並榮獲全國唯一客運業者組「服務品質提升獎」。109年新增串接山區三大博物館的「山博行線」，KKday開賣推出1日車券。輔以「Lí hó Tainan」觀光公車推播平台、英日韓語觀光計程車培訓課程及邀請旅行業與地方產業業者對接，推出賓士車隊、2人即可成行包車旅遊產品，讓遊客暢遊台南更Easy。



打造全國最優質的旅服中心，108、109年連獲旅服中心特優獎，11處旅服中心＋Line@線上中英日越語即時諮詢服務，提供貼心服務；全國首推問路店，110年迄今達841家、外語服務逾百家；並推動日、韓、泰、越4國語言菜單；完成新營、佳里、麻豆、新化、南區、仁德等區導覽志工培訓，強化旅遊服務能量，讓遊客暢遊台南「尚感心」。



面對疫情衝擊，黃市長第一時間即指示觀旅局協助業者紓困及振興。在紓困部分，協助觀光管筏及載客小船業者紓困申請246萬元、轄管園區經營業者減免租金或延長經營期限、爭取溫馨防疫旅宿計畫3,115萬元、辦理觀光產業轉型培訓11場，參與近1,500人、補助33家旅館業辦理品質提升。在振興部分，6-8月住台南抽百萬大獎登錄金額逾4000萬元、成功爭取安心旅遊最高額度核定3億600萬元，本市報名參加旅宿業者計481家，售出30.5萬房，使用率逾99.98%；推行「安心餐廳」207家、「安心旅宿」36家識別認證，積極促進國旅振興，也讓台南觀光在疫情下衝出高人氣。



為吸引國境開放後的國際遊客，持續積極佈局海外旅遊市場，尤其是佔台南國際旅遊產值三分之一強的日本客源。12月「日本JATA線上旅遊推廣會」，台南市是唯一受邀的官方參展單位，郭貞慧局長以流利的日語介紹台南之美，成功在日本旅遊界打響台南觀光名號；發行日本導覽書ことリッぷ台南1萬冊，於日本紀伊國屋、蔦屋等逾1700家大書店販售；2020年初泰國春季旅遊展推廣活動吸引30萬人次；辦理海外線上行銷部落客影片徵件活動，10組來自港、馬、日、韓、泰、台等地入選者進行影片拍攝露出，影片流量逾76萬。





持續在運河沿線進行亮點觀光建設，像是打造2.5KM的運河金色流域榮獲「2020第8屆台灣景觀大獎」、安平港邊「大魚的祝福」連獲「2019第7屆台灣景觀大獎」及「2020 IES美國照明設計大獎」；在運河邊的魚市場再推出「大海的寶物」藝術牆及甫完工的「大魚星光牆」，就是要創造城市特色景觀並營造打卡熱點，吸引觀光人潮，帶動觀光發展。



觀旅局長郭貞慧表示，回顧台南觀光1年來的成果，彙整出10大項，只是更要感謝媒體朋友的關注宣傳、也感謝曾經到訪台南的每位遊客、感謝同仁的努力、更感謝市民的支持，讓台南成為安心旅遊的觀光首選城市。未來觀光旅遊局仍將戮力為台南觀光打拼，展現台南城市魅力，期許台南成為觀光客首選的城市，迎向另一波觀光高峰。

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