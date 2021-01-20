　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

去年遭逢肺炎疫情影響，觀光產業受到衝擊，在黃偉哲市長領導的台南市觀光團隊還有各觀光產業業者齊心努力下，台南觀光逆風成長，交出亮麗的成績單，回顧一年的努力，觀光旅遊局於1月20日辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧指出，去年上半年受到疫情影響，觀光產業呈現低迷狀態，下半年則揮別陰霾，台南的觀光遊客人次反彈數倍，增加率達275％，是六都第一；此外，觀旅局也善用文化資源帶動觀光市場成長，像推動公告雙城觀光地區、劃設歷史街區等政策，帶動台南旅宿業「新增數量」及「住房率」，雙雙創下六都之冠。

觀旅局管理輔導績效佳，旅宿業績效考核評鑑特優、所管觀光遊樂業－江南渡假村連續13年、頑皮世界連續10年榮獲特優獎肯定，另烏山頭股份有限公司亦榮獲優良載客小船殊榮。又致力打造優質民宿品牌，首創「台南市民宿合法房間標章」及「台南雙城觀光地區民宿公約標章」，發出1169面合法房間標章、輔導64家業者取得公約標章，提高安全住宿辨識度。在招商促參部份，亦有重大突破進展，黃金海岸船屋預訂2021年5月正式營運；水景公園促參案，工程進度超前，目前已達58％，會展棟預計2021年營運，2022年4月全區營運。

辦理各種活動及創造話題，讓來台南的遊客，會想一來再來。5月黃偉哲市長邀請阿中部長遊台南，所到之處萬人空巷，成功帶動台南遊客人次及旅宿住房大幅成長，媒體競露出逾150則報導，提高台南觀光曝光度，讓台南觀光衝出高人氣。

辦理將軍吼和將軍火音樂節，吸引逾12萬人參與；城市音樂節&森山市集創造2億產值、10萬人次；推出肉燥飯嘉年華，吸引萬人以上遊客；關子嶺溫泉美食節首次延長1.5個月，吸引近3萬人次；德元埤風車節逾6萬人次，年末於新營舉辦的親新好時節，吸引眾多親子遊客族群，成功帶動溪北觀光。

除了活動話題外，亦以多元行銷方式推展台南觀光。如網路行銷、影片行銷、摺頁行銷、票劵行銷、電商平台行銷、城際行銷、獎勵旅遊及海空行銷等。值得一提的是，全台首創公部門與Klook簽訂MOU，與Klook、KKday合作輔導超過400項商品上架，打造旅遊電商通路；推出「台南好康券」發送超過70萬人次，滿意度超過8成；星宇航空微旅行2.0孤味專機起飛及麗娜郵輪啟航，海空並進，搶攻國旅跳島旅行大餅，產值破億。又桃園旅遊互惠合作、南旅屏遊酷卡活動，共計達3萬人次參與，是成功的城際行銷典範。

搭配近期熱門影視推行戲劇觀光(如想見你、俗女養成記、我的婆婆怎麼那麼可愛、電影孤味等)，讓遊客體驗戲劇場景，重溫經典畫面；遊戲及數位觀光部分，全球唯三城市舉辦的「Pokémon GO City Spotlight」台南一日快閃，湧入逾10萬玩家；另也完成台南廟與藝術導覽網建置，利用網路數位科技推展觀光，展現眾神之都台南廟宇藝術之美。

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南擁有全台最多水庫及優美埤塘著名，親水及安全水域活動城市，一直是黃市長施政推動主軸之一，觀旅局深耕水域遊憩活動10年，推廣多元水域活動，打造一個親水的觀光樂園，展現本市埤塘水域之美。「虎頭埤風景區」有台灣第一水庫美名，為重現百年水庫風華，舉辦多樣活動，如蘭展遍地開花、阿勃勒花季、虎埤泛月迎鼠光春節活動、畫畫野餐聽民歌、老照片特展及打造虎埤十景畫作等，成功帶動入園遊客成長，讓去年入園人數較往年增加2成。

2021經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，計有安平區、北門區、官田區三處獲選，歷次最佳。加上2019年的鹽水區及後壁區，以及2010年的新化區，台南共計有6區經典小鎮。觀旅局將配合進行相關宣傳活動及觀光建設，也將再引領一波新的觀光人潮。

台灣好行觀光公車「99安平台江線」及「88府城巡迴線」99年開辦迄今，逾415萬人次搭乘。其中「99安平台江線」評比優等，並榮獲全國唯一客運業者組「服務品質提升獎」。109年新增串接山區三大博物館的「山博行線」，KKday開賣推出1日車券。輔以「Lí hó Tainan」觀光公車推播平台、英日韓語觀光計程車培訓課程及邀請旅行業與地方產業業者對接，推出賓士車隊、2人即可成行包車旅遊產品，讓遊客暢遊台南更Easy。

打造全國最優質的旅服中心，108、109年連獲旅服中心特優獎，11處旅服中心＋Line@線上中英日越語即時諮詢服務，提供貼心服務；全國首推問路店，110年迄今達841家、外語服務逾百家；並推動日、韓、泰、越4國語言菜單；完成新營、佳里、麻豆、新化、南區、仁德等區導覽志工培訓，強化旅遊服務能量，讓遊客暢遊台南「尚感心」。

面對疫情衝擊，黃市長第一時間即指示觀旅局協助業者紓困及振興。在紓困部分，協助觀光管筏及載客小船業者紓困申請246萬元、轄管園區經營業者減免租金或延長經營期限、爭取溫馨防疫旅宿計畫3,115萬元、辦理觀光產業轉型培訓11場，參與近1,500人、補助33家旅館業辦理品質提升。在振興部分，6-8月住台南抽百萬大獎登錄金額逾4000萬元、成功爭取安心旅遊最高額度核定3億600萬元，本市報名參加旅宿業者計481家，售出30.5萬房，使用率逾99.98%；推行「安心餐廳」207家、「安心旅宿」36家識別認證，積極促進國旅振興，也讓台南觀光在疫情下衝出高人氣。

為吸引國境開放後的國際遊客，持續積極佈局海外旅遊市場，尤其是佔台南國際旅遊產值三分之一強的日本客源。12月「日本JATA線上旅遊推廣會」，台南市是唯一受邀的官方參展單位，郭貞慧局長以流利的日語介紹台南之美，成功在日本旅遊界打響台南觀光名號；發行日本導覽書ことリッぷ台南1萬冊，於日本紀伊國屋、蔦屋等逾1700家大書店販售；2020年初泰國春季旅遊展推廣活動吸引30萬人次；辦理海外線上行銷部落客影片徵件活動，10組來自港、馬、日、韓、泰、台等地入選者進行影片拍攝露出，影片流量逾76萬。

▲台南市觀光旅遊局辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲市長特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

持續在運河沿線進行亮點觀光建設，像是打造2.5KM的運河金色流域榮獲「2020第8屆台灣景觀大獎」、安平港邊「大魚的祝福」連獲「2019第7屆台灣景觀大獎」及「2020 IES美國照明設計大獎」；在運河邊的魚市場再推出「大海的寶物」藝術牆及甫完工的「大魚星光牆」，就是要創造城市特色景觀並營造打卡熱點，吸引觀光人潮，帶動觀光發展。

觀旅局長郭貞慧表示，回顧台南觀光1年來的成果，彙整出10大項，只是更要感謝媒體朋友的關注宣傳、也感謝曾經到訪台南的每位遊客、感謝同仁的努力、更感謝市民的支持，讓台南成為安心旅遊的觀光首選城市。未來觀光旅遊局仍將戮力為台南觀光打拼，展現台南城市魅力，期許台南成為觀光客首選的城市，迎向另一波觀光高峰。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
快訊／蕭美琴接獲邀請函！　將出席美國總統就職典禮
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

女星瘋泡澡排毒消水腫，但有「2件事」要當心！

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

右手少一個動作　卡車栽溝秒泡水

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

南檢結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

雲林縣取消北港燈會、斗南年貨大街活動

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

更多熱門

相關新聞

台南取消鹽水蜂炮　網正反議論

台南取消鹽水蜂炮　網正反議論

台南市長黃偉哲19日與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動均取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量。消息一出，臉書聲明文章在短短三小時內就獲得接近7千個按讚、超過900則留言，引起網友一陣熱議。

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

台南119「火神護祐、平安祈福」點燈儀式

台南119「火神護祐、平安祈福」點燈儀式

野放3隻傷癒黑琵

野放3隻傷癒黑琵

關鍵字：

台南市觀旅局成果黃偉哲十全十美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面