台南市議會寒冬送暖 　慰問台南家扶中心弱勢兒童

▲台南市議會郭信良議長與林阳乙等議員，發放慰問金7萬2千元予北台南家扶中心及南台南家扶中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了表達對弱勢兒童的關懷，台南市議會郭信良議長21日與林阳乙、蔡育輝、洪玉鳳、王家貞及盧崑福等議員，共同發放慰問金7萬2千元予北台南家扶中心及南台南家扶中心，由莊淑惠主任及李保良主任代表接收。

另外，議會也將慶祝台南縣市合併升格10週年系列活動，未發出之摸彩品一併贈予兩所家扶中心，讓家扶兒童及家庭在年節前感受到社會各界的愛心。

郭信良議長表示，這次發放的慰問金是專門作為助學金之用，這是響應家扶中心每年1至2月的「助學希望工程」，資助身處困境的孩子們繼續升學，藉由教育脫離貧困。他勉勵受到幫助的孩子們能珍惜求學的時光，習得一技之長，追求光明的未來。郭信良議長並當場允諾今年起各認養一位北台南及南台南家扶中心的兒童，幫助他們向學。

另外，台南市議會在2020年12月24日起舉辦慶祝台南縣市合併升格10週年系列活動，採購摸彩品與市民同歡，因防疫政策的緣故，在今年初停辦晚會及摸彩活動。此次市議會將剩餘的摸彩品一併贈予兩所家扶中心，包括2台液晶電視、折疊腳踏車、隨身碟及超商禮券等物品在內，總價值近20萬元。郭信良議長特別叮囑家扶中心善用這批物資，盡快發給需要的家庭。



郭信良議長指出，家扶基金會在各縣市成立家扶中心，關懷弱勢兒童及其家庭，補足政府力有未逮之處，實在是充滿大愛；而家扶中心之所以能長期地協助貧困家庭、保護受虐及有特殊需求的兒童，是仰賴民眾的愛心捐助，台南市議會很樂意加入這個良善的循環，也希望拋磚引玉，讓更多民眾來幫助家扶兒童。

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