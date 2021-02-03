彰化慈濟年前送照顧戶年菜　用心準備逐戶發送

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟過去每年農曆年前，都會邀約照顧戶到彰化靜思堂提前圍爐，今年因疫情，除了原本的冬令發放物資，另外加碼可當湯頭的沖泡食品，由慈濟志工將這份祝福禮親自送到照顧戶家中。

志工細心核對發放物資，另外還有物資卡依家中人口數設定不同金額，可到指定超市採買過年需要的民生物資。每份祝福禮有五穀粉、福慧珍粥、香積麵，今年加碼靜思精舍法師精心調配的珍菇酸菜鍋，除了日常可以沖泡來食用，也可當火鍋湯底，再加上食材，在除夕夜煮火鍋與家人圍爐，志工們用心用喜氣的感恩與祝福紅色提袋盛裝，讓照顧戶歡喜平安迎新年！

志工在寒風中帶來溫暖，這是來自全球善心人士的祝福。彰化靜思堂今年分10個區域、共近2千戶的祝福禮，分散由各區志工領回打包、一一逐戶發送到照顧戶家中。

5年前從越南嫁來台灣的阿玉，與先生育有一子，志工每次家訪時總是看她話不多、悶悶不樂，經志工多年耐心陪伴、給予鼓勵，也不捨她年紀輕輕就離鄉背景嫁來台灣。阿玉分享自己經朋友介紹相親認識先生，因為越南家很窮，本想改善娘家經濟，才嫁來台灣，但先生是綁鐵工人，經濟能力也有限，因此才會經常憂愁滿面。

每次志工送物資到阿玉家時，都會準備福慧珍粥，志工解釋「福」與「慧」的涵意，阿玉就每天發好願投竹筒，許好願、種福田，祝福遙遠的母親。現在阿玉的笑容燦爛、把家整理的也很乾淨，讓志工很欣慰。」

2月2日志工前往阿玉家送祝福禮，阿玉拿出投滿錢的福慧珍粥存錢筒給志工。阿玉分享，謝謝志工教我很多「靜思語」，尤其是「認命就會好命」，既然上天安排，她會安住現在所擁的一切，讓孩子有完整的一個家，施比受更有福。