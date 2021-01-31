屏中KUSO愛演戲劇社、屏女蒲公英劇坊慈善義演　民眾熱情參與

▲屏東中學KUSO愛演戲劇社和屏東女中蒲公英劇坊在屏東市千禧公園舉辦「2021年新春慈善特演」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東中學KUSO愛演戲劇社和屏東女中蒲公英劇坊29日晚在屏東市千禧公園舉辦「2021年新春慈善特演」，吸引不少民眾到場欣賞，又兼做善事，感覺相當有意義。

▲▼蘇清泉致詞、蘇清泉與演出同學合影。

這次活動，入場的民眾必須捐贈兩張發票、量耳溫、戴口罩，採取實名制登記制，全力做好防疫工作。

屏中KUSO愛演戲劇社和屏女蒲公英劇坊成員感謝到場熱情參與欣賞戲劇演出的民眾，共同為社會分盡更多的溫暖及微薄之力；更感謝長年在校園附近及關愛的各位商家夥伴們，更邀請了極具良好名聲的政府機關、網路平台、商家小販來協助這次活動的宣傳。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉代表蘇天生文教基金會贊助這次活動經費，並協助活動辦理；蘇清泉院長致詞表示，屏中屏女在歷屆學長姐的努力下，在社會上享有盛譽，出過非常多的傑出校友，看到在校學生願意透過表演，從事公益活動，他感到十分開心。

身為4個小孩爸爸的他，有3個當醫生，一個在努力考取會計師；蘇清泉說，熱愛屏東的心，永遠不變，過去他在教育孩子方面，十分嚴格，過程中雖然孩子不喜歡，然而最後出社會後，才知道父母親的用心良苦，天下父母都希望小孩能夠成材，期勉同學們，用心學習，考取理想學校，將來為社會做更大的奉獻！

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