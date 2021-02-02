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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

過年「奇葩」年菜　網友樂歪：收到3百斤活豬

▲▼大陸奇葩年菜 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸最奇葩年菜，網友稱收到老家送的百斤活豬。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

受疫情影響，大陸多地倡導「就地過年」，不少網友曬出老家親友「千里寄年貨」的照片。像是上海一名山東女孩收到家人寄一整頭羊，還有網友分享，老家父母擔心他過年挨餓，在汽車後備箱塞了一頭「3百斤活豬」當年菜。

《澎湃新聞》引述《中國青年報》數據顯示，今年大陸超8成受訪者表示「就地過年」，靠快遞傳送家鄉年菜成為許多人的選擇。據相關物流平台數據，南方寄出的年貨包裹遠超北方，寄件量排名前10的地區中，南方省份佔據8席。福建成為寄出年貨最多的省份，土筍凍、茶葉等是他們的最愛，湖南和四川人最愛寄辣椒醬和臘肉。

快遞小哥身為年菜大使，收了不少奇葩年貨。像是在上海過年的山東女孩收到家鄉寄來一整頭羊。臨沂網友提前回村看望親友，臨走時父母在後備箱裝了一頭活豬，讓給孫子孫女過年吃。300斤的豬躺在後備箱裡，十分喜感。還有網友說，「不怕豬暈車嗎。」

▲▼大陸奇葩年菜 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸奇葩年菜，有網友收到父母寄送整頭羊 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

除了「愛心速遞」，今年大陸過年催生許多新趨勢。今年大陸電商龍頭天貓淘寶的「年貨」關鍵詞熱門榜單前十名，出現螺螄粉、羽絨服、休閒褲等品類。

螺螄粉更是取代瓜子、開心果等傳統年貨，成為購買人數最多的年貨之一。對於決定就地過年的人來說，螺螄粉等一人餐速食產品正好符合春節期間餐廳歇業與防疫需求的不二之選。光是今年1月20日當天，天貓、淘寶、天貓超市上購買一人食類餐品的人數就超過170萬。

大陸考拉海購，近一個月來「一人」相關商品搜索量同比增長49%，「一人食」小家電銷量同比增長205%。另外，大陸生鮮電商盒馬數據顯示，今年較去年新增了10%的餐食半成品新品，銷售環比增加5%。寵物拜年服、擦窗機器人、電動牙刷、半成品年夜飯，成為大陸牛年年貨節熱銷榜的商品。

▼大陸提倡就地過年，南方寄送年菜比例高於北方。（圖／翻攝 Zhao2806微博）

▲▼大陸奇葩年菜 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

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