大學「個人申請」防疫應變　擬提高書審、學測比重取代面試

▲大考中心指出，3月23日報名選填大學「個人申請入學」志願。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測成績將於2月24日公告，考生緊接著3月23日報名選填「個人申請入學」志願，3月31日甄選會公告第一階段篩選結果後，進行第二階段指定項目甄試階段。大學招生委員會聯合會今（3日）指出，若有考生如因疫情無法參加甄試，將擬以提高書審與學測占比取代面試、筆試、實作成績。

因應疫情，招聯會近日召開會議，針對兼顧招生公平與落實防疫的前提下，個案考生如因疫情無法參加甄試（考生須舉證說明無法入境的不可抗力因素並經審查會議審核通過、以及經中央疫情指揮中心匡列需居家檢疫、隔離情況之考生），以及單一學校（或學系）因疫情影響無法辦理甄試的情況下，啟動應變機制。

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大學招聯會執行秘書清華大學副校長戴念華表示，教務長工作小組建議常委會以提高書審與學測占比取代面試、筆試、實作成績，確切的計分方式等細節將於3月4日常委會定案後對外公告，應變方案同時也將報請中央流行疫情指揮中心同意。

另，目前有41個校系第二階段甄試沒有書審項目，招聯會將調查這些校系的若啟動應變方案需調整提供的書審資料項目，並在甄選會網站增設「防疫應變專區」公告。

戴念華提醒，第二階段指定項目甄試第一天4月14日有14個校系、第二天4月15日有24個校系是單獨一天舉辦二階甄試，若境外考生選填這些校系，建議須考量篩檢與隔離檢疫的時程，提早規劃搭機等返國事宜，不要等到一階篩選結果公布再搭機回國。

另外，搭機回國隔離滿14天後7天自主健康管理期間的考生，可以正常應試，但是學系必須提供「與一般考生動線分開的單獨試場」。若是曾經在相同時段出入確診者足跡相關場所應落實自主健康管理的考生，也不適用應變方案無法調整占分，呼籲考生在二階甄試之前盡量減少出入人多擁擠的公共場所，外出記得正確佩戴口罩，與他人交談時應保持適當距離，做好自我衛生管理。