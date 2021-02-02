林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

▲疫情嚴峻！基隆市府籲遵守防疫指引，林右昌：不排除夜市重啟人流管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

疫情嚴峻，基隆市長林右昌2日主持市務會議會後記者會表示，春節即將來臨，各界關心出遊人潮，市府將視疫情狀況及遵循中央防疫中心指示，不排除夜市重啟去年執行人流管制，呼籲民眾遵守防疫指引，做好防護動作。

林右昌指出，基隆市COVID19累計疑似通報案例311例，其中300例排除，11例陽性；社區通報檢測累計採檢524人，523人排除，僅1人送驗中；居家檢疫371人，防疫旅館有63人入住。

▲▼不排除夜市重啟去年執行人流管制，呼籲民眾遵守防疫指引，做好防護動作。

林右昌表示，至於居家隔離，目前列管11人為部桃專案民眾累計19人，其中8人檢疫期滿且採檢陰性解除隔離，已改自主健康管理。此外，基隆市公費流感疫苗撥發10萬5330劑，目前撥發率達100%，累計已接種達9萬8126人，執行率93.2%，接下來，自1月30日起開放18歲以上民眾接種流感疫苗直到流感疫苗用鑿為止。

因應疫情升溫，林右昌表示，市府加強對市民宣導，同仁無論在傳統市場或夜市，舉牌宣導請攤商戴口罩並豎立透明隔板，加強防疫工作。春節即將來臨，市府將視疫情狀況及中央防疫中心指示，未來如有相關指示命令，夜市不排除重啟去年人流管制措施，再次呼籲民眾遵守防疫指引，保護自己與他人健康。

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